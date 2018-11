"Wer Ausgrenzung betreibt, spaltet unsere Gesellschaft und trägt Mitschuld an Gewalt und Verrohung" - 80. Jahrestag der Novemberpogrome

Berlin (ots) - Zum 80. Jahrestag der Novemberpogrome derNationalsozialisten am 9. November erklärt die Direktorin desDeutschen Instituts für Menschenrechte, Beate Rudolf:"Der 9. November erinnert an ein fundamentales Ereignis in derdeutschen Geschichte: die Novemberprogrome gegen jüdische Menschen imnationalsozialistischen Deutschland 1938. Der Gedenktag mahnt uns,die Würde jedes einzelnen Menschen zu verteidigen und gemeinsam fürdie Menschenrechte aller einzustehen.Wir denken an die Progrome im Mitgefühl mit den Opfern, imErschrecken über die Gleichgültigkeit großer Teile der übrigenBevölkerung und im Wissen um die Menschheitsverbrechen, die auf dieGewalttaten des 9. Novembers 1938 folgten. In diesem Gedenken müssenwir jeglichen Bestrebungen entgegentreten, Menschen ihreMenschenwürde abzusprechen und Vorurteile und Hass gegen sie zuschüren. Wer Ausgrenzung betreibt, spaltet unsere Gesellschaft undträgt Mitschuld an Gewalt und Verrohung. Wer sich dem Gedenken an dasnationalsozialistische Unrecht verweigert, untergräbt die Grundlagenunserer freien und friedlichen Gesellschaft."Pressekontakt:Bettina Hildebrand, PressesprecherinTel.: 030 259 359-14 | Mobil: 0160 96 65 00 83E-Mail: hildebrand@institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @dimr_berlinOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell