Wer 1und1 Drillisch jetzt nicht kauft, ist selber Schuld!

Anleger, die 1und1 Drillisch im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund sechs Prozent aus. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Die Technik hat sich dadurch massiv verbessert. Da die Aktie damit eine wichtige Hürde überspringen kann. Immerhin überspringt der Wert sein Monatshoch. Bis dato hatten 21,43 EUR diesen Wendepunkt bedeutet. Für 1und1 Drillisch geht es jetzt also um die Wurst!

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Danach notiert 1und1 Drillisch in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 20,99 EUR. 1und1 Drillisch liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.

