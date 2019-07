Wens Foodstuff: Was ist jetzt zu tun!

Der Kurs der Aktie Wens Foodstuff steht am 10.07.2019, 13:49 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 38,14 CNY. Der Titel wird der Branche "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Wens Foodstuff auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Wens Foodstuff investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,36 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,96 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Wens Foodstuff mit einer Rendite von 69,38 Prozent mehr als 83 Prozent darüber. Die "Nahrungsmittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -12,68 Prozent. Auch hier liegt Wens Foodstuff mit 82,06 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Wens Foodstuff. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 31,39 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Wens Foodstuff momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Wens Foodstuff weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,81), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Wens Foodstuff wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.