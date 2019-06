Wens Foodstuff: Da muss man staunen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Wens Foodstuff, die im Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.06.2019, 05:41 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 35,76 CNY.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Wens Foodstuff nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel. Der Unterschied beträgt 0,95 Prozentpunkte (1,36 % gegenüber 2,31 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Wens Foodstuff-Aktie ein Durchschnitt von 30,57 CNY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 35,82 CNY (+17,17 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (38,02 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,79 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Wens Foodstuff-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Wens Foodstuff erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 76,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Wens Foodstuff damit 89,7 Prozent über dem Durchschnitt (-13,65 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -13,22 Prozent. Wens Foodstuff liegt aktuell 89,27 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".