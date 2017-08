München/Zürich (ots) -2025 können 40 Prozent der elektronischen Konsumgüter durchKontakt zum Körper gesteuert werden, ein Viertel davon durchImplantate. Der Megatrend Gesundheit wird das Connected Lifebestimmen.Eine intelligente Kontaktlinse, die nicht nur die Sehkraftverbessert, sondern auch Vitalfunktionen wie Blutzuckerspiegel misstund das Ergebnis direkt aufs Smartphone sendet oder per Mikro-LED inder Linse anzeigt? Was heute noch wie Material aus einemScience-Fiction-Film klingt, wird bereits von Unternehmen wie Googleund Novartis entwickelt. Blickt man auf den IFA-Ausstellungsplan, soist zwar noch keine intelligente Kontaktlinse vertreten. Doch langewird es nicht mehr dauern. Vernetzung steht im Zentrum derdiesjährigen IFA. 138 Aussteller aus dem Segment "Wearables & SmartFitness" werden erwartet, 95 aus dem Bereich "Digital Health". Auchwenn heute Produkte wie Smartwatches im Fokus stehen: Zukünftigwerden wir über Implantate und Patches mit anderen Gerätenkommunizieren - bewusst oder unbewusst. Der aktuellen OliverWyman-Analyse "Connected Life 2025" zufolge könnten bereits 2025 zehnProzent der heutigen Konsumgüter über Implantate gesteuert werden."Start-ups wie auch etablierte Konsumgüterhersteller arbeitenbereits an Connected Life-Lösungen, häufig im Schulterschluss mitUnternehmen aus dem Gesundheitssektor", sagt Martin Schulte, Partnerund Konsumgüterexperte bei Oliver Wyman. "Der zu entwickelnde Marktist derart immens, dass Unternehmen wie Nestlé oder Philips bereitsöffentlich eine entsprechende strategische Ausrichtung kommunizierthaben."Die Oliver Wyman-Berater unterscheiden fünf Entwicklungsschrittedes "Connected Life":1. Geräte sind verbunden mit dem Internet, z.B. der Fernseher mitdem Internet2. Geräte kommunizieren miteinander, z.B. die Waschmaschine mitdem Trockner3. Der Mensch kommuniziert kontaktlos mit Geräten, z.B. überSprache, Mimik oder Gestik4. Geräte kommunizieren mit Sensoren auf der Haut oder in derKleidung (Patches)5. Geräte kommunizieren mit Sensoren in der Haut (Implantate)Die Entwicklungsschritte 1 und 2 werden derzeit rasantvorangetrieben. Die Oliver Wyman-Berater schätzen, dass bis 2025knapp 90 Prozent aller in Europa verfügbaren Hausgeräte internetfähigsein werden und der Großteil davon miteinander oder einem SmartHome-System kommunizieren kann. Auch die nächste Hürde, Schritt 3,wird derzeit durch globale Technologiegiganten genommen. AmazonsAlexa-Technologie oder das neue Google Home-Gerät sind die Vorboteneiner neuen Art künstlicher Intelligenz, die über die Sprachegesteuert wird.Der Oliver Wyman-Analyse zufolge werden auch dieEntwicklungsschritte 4 und 5 rasch an Fahrt gewinnen. Die Beratergehen davon aus, dass bis 2025 bereits 40 Prozent der elektronischenKonsumgüter in der Lage sein werden, mit Sensoren auf oder unter derHaut zu kommunizieren. Ein Viertel dieser Produkte wird überImplantate in der Haut steuerbar sein. "Wir werden zwar 2025 nichtalle wie in einem Science-Fiction-Film herumlaufen", sagt Schulte."Aber wir werden sicher kleine Patches oder gar Implantate tragen,die beispielsweise unsere Vitalfunktionen an elektronische Endgerätemelden." Weitgehend marktreif ist etwa mit Sensorik ausgestatteteKleidung, die beispielsweise dem Smartphone die Herzfrequenz seinesBesitzers meldet. Die Anzahl der Patente im Bereich "Smart Clothing"hat sich in Europa in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt,auf derzeit knapp 8.000."Hierbei handelt es sich zunächst um Produkte aus dem BereichFitness, Wellness und konsumnahe Gesundheit", sagt Schulte. "Schnellwerden sich aber auch hier 'use cases' in benachbarten Branchenentwickeln." Der Elektronikgigant Samsung etwa arbeitet derzeit andem "S-Patch 3" Prototypen, der Berichten zufolge bereits kurz vorder Marktreife steht. Dieses Patch wird am Körper befestigt undsendet laufend Vitalwerte, beispielsweise an ein Pulsmessgerät, odereben an relevante Haushaltsgeräte."Der Trend zur zunehmenden Vermischung von Konsumgüter- undGesundheitsbranche zeigt sich besonders deutlich in den USA", sagtFritz Heese, Partner im Bereich Health & Life Sciences bei OliverWyman. Dort setzen Krankenhauskonzerne wie Caremore bereits heutevernetzte Waagen ein, welche die typische Wasseransammlung beichronischer Herzinsuffizienz erkennen und frühzeitig veranlassen,dass der Patient ins Krankenhaus eingeliefert wird. Auch Apps, dieauf Basis der Inhalte im Kühlschrank gesunde Rezeptempfehlungengeben, sind stark im Kommen. Zipongo beispielsweise macht Vorschlägefür gesunde Rezepte, Kantinenessen und Handelsaktionen. 