München (ots) - Mit acht neuen Folgen geht das bayerischeKult-Ermittlerduo Hubert (Christian Tramitz) und Staller (Helmfriedvon Lüttichau) in bester Ermittlerlaune in die zweite Halbzeit der 6.Staffel.Wenn's läuft, dann läuft's - nur leider nicht immer so wiegeplant. In der Auftaktfolge am 4. Oktober hat Yazid, der langjährigeSpezl von Hubert und Staller, ein ernsthaftes Problem: SeineTraumfrau, zu der er jedenfalls eine Blondine gleich nach dem erstenDate erklärt, ist kurz danach tot. Yazid gerät unter Mordverdacht.Eine Spur führt zu der Treuetest-Agentur "Herzblut". Viel Blut undwenig Herz begegnen Hubert und Staller bei dem dubiosenLockvogel-Geschäft, aber die beiden tun alles, um ihren Kumpel vordem Zuchthaus zu bewahren.Und auch in den weiteren Folgen geht es nicht ohne skurrile Fälleund turbulente Geschichten ab: Da wird ein Tanzlehrer vom eigenenLautsprecher erschlagen; im Keller eines scheinbar ehrenwerten Hausesliegt eine tote Mieterin; eine Leiche treibt im Pool der Villa einesNachtclubbesitzers; ein toter Polizist erweist sich als gebuchterStripper auf einem Junggesellinnenabschied; Polizeirat Girwidzstolpert bei seinem ersten Joggingversuch prompt über eine Leiche;bei einem Liederabend, zu dem Girwidz das ganze Revier einlädt, wirder selbst Opfer eines Anschlags; vor den Augen von Hubert und Stallerstürzt der Bürgermeister aus seinem Bürofenster - Unfall, Suizid oderMord? Solang die beiden Wolfratshausener Cops die Zügel bei denErmittlungen in der Hand halten, können die Fans der Serie in jedemFall sicher sein: "Alles wird gut" - so heißt nämlich auch der Titelder 100. Folge, an die sich ab Ende November die siebte Staffel mit16 weiteren neuen Folgen direkt anschließen wird.Neben Christian Tramitz als Polizeiobermeister Hubert undHelmfried von Lüttichau als Polizeiobermeister Staller sind MichaelBrandner als Polizeirat Reimund Girwidz, Annett Fleischer alsPolizeimeisterin Sonja Wirth, Paul Sedlmeir als Polizeimeister MartinRiedl, Karin Thaler als Pathologin Dr. Anja Licht, HannesRinglstetter als Yazid sowie Monika Gruber in der Rolle der BarbaraHansen mit von der Partie."Hubert und Staller" ist eine Produktion der Tele München Gruppeund der Entertainment Factory (Produzenten: Herbert G. Kloiber,Oliver Mielke) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste.Executive Producer ist Jana Brandt (MDR), die Redaktion liegt beiFranka Bauer (MDR) und Elmar Jaeger (BR).Pressekontakt:Ein Presseheft zu den neuen Folgen steht akkreditierten Journalistenim Pressedienst des Ersten unter https://presse.daserste.de/ zumDownload zur Verfügung.Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900 42898E-Mail: lars.jacob@daserste.deUlrike Körnerana radica ! Presse · OrganisationTel.: 089/23 66 120E-Mail: ulrikekoerner@ana-radica-presse.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell