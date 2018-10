Unterföhring (ots) -Er ist fassungslos, er zittert, er ringt um Worte ... Was ist da losmit Gourmet- und TV-Koch Alexander Herrmann? "Zum ersten Mal habe ichhier so weiche Beine", ruft er und muss sich am Tisch festhalten. DerLöffel, den er und seine Coach-Kollegen Cornelia Poletto, Frank Rosinund Roland Trettl zuvor bei "The Taste" blind probiert haben, hatzwar alle sehr beeindruckt, doch nur den Franken offenbar völlig ausder Bahn geworfen. Der Grund ist ganz einfach: Vor ihm stehtPatissier Christoph (25, Weißenstadt). Fünf Jahre harte Küchenarbeithaben die beiden zusammen in Alexander Herrmanns Restaurant inWirsberg erlebt - da kann auch ein Spitzenkoch mal emotional werden.Aber profitiert Christoph von seinem "Heimvorteil"? Schafft er es mitseinem vegetarischen Karotten-Tartar in eines der Teams, vielleichtsogar in das seines ehemaligen Chefs? Die sechste Staffel von "TheTaste" startet am Mittwoch, 10. Oktober 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1.Insgesamt 40 Kandidaten wollen sich einen der heiß begehrten 20Plätze in den Teams von Cornelia Poletto, Roland Trettl, Frank Rosinund Alexander Herrmann erkochen. Und dafür muss es "Bäm" im Mundmachen! Nur die besten Hobby- oder Profiköche wählen die Juroren inihre Teams. Die Herausforderung für die Kandidaten: Nur einServier-Löffel bietet ihnen Platz, um ihr kulinarisches Können zupräsentieren. "Garnele!", "Kalbskopf!", "Auster!" - so ganz sicher,was es ist, sind sich die Coaches beim Löffel von VermögensberaterFabian (33, Hamburg) nicht. "Hier weißt du nicht: Ist es unterirdischschlecht - oder genial?", rätseln sie zum Beispiel bei Fabianspochierter Auster mit exotischem Kimchi-Salat. Kommt der Hamburgertrotz des Gaumen-Wirr-Warrs bei der Jury weiter? Bekommt er dieChance, "The Taste" zu gewinnen und ein eigenes Kochbuch sowie 50.000EUR mit nach Hause zu nehmen?Die sechste Staffel von "The Taste" startet am Mittwoch, 10. Oktober2018, um 20:15 Uhr in SAT.1. Weitere Informationen und Bildmaterialzum Download finden Sie unter http://presse.sat1.de/the_taste_6 .Moderiert wird Deutschlands größte Kochshow von Christine Henning.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 / 9507-1127E-Mail: Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel.: +49 89 / 9507-1191E-Mail: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell