Baden-Baden (ots) -Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen gehören:Kliniksterben - ist die medizinische Versorgung in Gefahr?Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hält große Kliniken mit ihremtechnisch und medizinisch gebündelten Knowhow für leistungsfähigerals kleine "Tante-Emma-Krankenhäuser". Daher werden in den kommendenzehn bis zwanzig Jahren wahrscheinlich von 260 nur noch 200 Klinikenbestehen. Gast in der Sendung ist der Tübinger Medizinethiker UrbanWiesing. Seiner Ansicht nach müssten noch mehr Kliniken geschlossenwerden. Die Medizin habe sich weiterentwickelt und sei kompliziertergeworden. Kleinere Häuser könnten da nicht mithalten. "Es soll keinerin schlecht ausgerüsteten Krankenhäusern sterben, nur weil Landkreiseihre Kliniken behalten wollen", sagte er gegenüber dem SWR.Vor Ort in Künzelsau - ohne Krankenhaus sind wir abgehängtDas Krankenhaus in Künzelsau mit 280 Betten soll in vier Jahrengeschlossen werden. SWR-Reporterin Alexandra Gondorf hört vonKrankenhaus-Geschäftsführer Jürgen Schopf, wie es dazu kam. Von zweiKrankenhäusern im Kreis soll nur die Klinik im 25 Kilometerentfernten Öhringen bestehen bleiben. Doch die Bürgerinnen und Bürgerprotestieren. Sie haben Angst, dass dann eine schnelle ärztlicheVersorgung nicht mehr gewährleistet ist.Mit Vollgas über die Kreuzung - wenn den Autofahrern rote Ampelnegal sindStatt zu bremsen, drücken immer mehr Autofahrer bei gelber Ampelauf das Gas. Die Folgen können verheerend sein. Heinrich Treubert ausNürtingen verlor ein Bein, als ein Autofahrer die rote Ampelignorierte und in sein Motorrad fuhr. Auch hohe Strafen schreckennicht ab, so Andrej Blach von der Stuttgarter Verkehrspolizei.Unfallopfer Angelika von Schenck aus Karlsruhe fordert: "Man muss denAutofahrern noch mehr einbläuen, was passieren kann." Reicht das,oder müssen Bußgelder drastisch erhöht werden?Umstrittene Baumschutz-Satzung - wenn die Stadt diktiert, was imGarten passiertMartin Braun versteht die Welt nicht mehr. Die Linde in seinemGarten beschädigt mit ihrem Wurzelwerk die Nachbargrundstücke,deswegen möchte er den Baum fällen. Doch das verhindert dieBaumschutz-Satzung der Stadt Villingen-Schwenningen, auch ausNaturschutz-Gründen. Sie will anders gegen Bodenwellen und Rissedurch die Wurzeln vorgehen. Bezahlen soll das Martin Braun alsBaumbesitzer. Der ist empört: "Mir gehört das Grundstück und ich darfnicht entscheiden, was mit den Bäumen darauf passiert?"Verwechslungsgefahr - Posse um Namen für den Kindergarten KlexKirchheim am Neckar soll den Kindergarten "Klex" umbenennen. DerKitaträger "Klax" aus Berlin befürchtet eine Markenrechtsverletzungund fordert über eine Anwaltskanzlei eine Namensänderung, umVerwechslungen zu vermeiden.Geplante Radautobahnen - Radeln auf der ÜberholspurAnalog zu Bundesstraßen sollen Pendler in Zukunft überRadschnellwege in die Städte fahren. Dafür investiertVerkehrsminister Winfried Hermann von den Grünen in diesem Jahr dreiMillionen Euro. Viele Radfahrer jubeln. Doch Hans-Ulrich Rülke,FDP-Fraktionsvorsitzender im Landtag, möchte das Geld lieber in diebestehende Verkehrsinfrastruktur investieren. Billig sind die"Autobahnen" für Radler nicht: pro Kilometer können sie bis zu einerMillion Euro kosten. Ein Kilometer Autobahn kostet etwa zehnmal soviel. Wie viele Menschen werden diese Radwege nutzen?