Wenn nur das Image nicht wäre - Studie zeigt: Zeitarbeitnehmer sind fast so zufrieden wie Festangestellte (FOTO)

Augsburg (ots) -Hartnäckig halten sich Vorurteile, Zeitarbeitnehmer hätten inihren Einsatzunternehmen weniger Rechte, geringeren Lohn und würdenvon ihren Kollegen vor Ort "geschnitten". Die OrizonArbeitsmarktstudie 2016 mit über 2.000 Befragten belegt jedoch, dasssich Zeitarbeitnehmer an ihrem Einsatzort überwiegend gut integriertund wohl fühlen. In der vom unabhängigen Marktforschungs- undAnalyseunternehmen Lünendonk durchgeführten repräsentativen Befragungkommen alljährlich diejenigen zu Wort, über deren Arbeitssituationsonst nur von außen geurteilt wird. Zusätzlich hat dasPersonalunternehmen Orizon eine Reihe von Videoclips produziert, diemit hartnäckigen Vorurteilen zur Zeitarbeit aufräumen.Die Orizon Arbeitsmarktstudie 2016 weist zunächst auf einen Trendhin, der auch häufig in der öffentlichen Wahrnehmung zur Zeitarbeitzutage tritt: Die Vorbehalte gegenüber der Branche nahmen unter denZeitarbeitsunerfahrenen gegenüber dem Vorjahr wieder leicht zu. Knapp30 Prozent der Befragten, die noch nie in dieser Branche beschäftigtwaren, sagen, dass Zeitarbeit für sie grundsätzlich nicht in Fragekommt. Betrachtet man hingegen die Aussagen der Zeitarbeitserfahrenenhinsichtlich ihrer Zufriedenheit, so zeigt sich: wer die Zeitarbeitkennt, schätzt sie auch.Keine Spur von Zoff im TeamIm Vergleich zu Stammmitarbeitern im Einsatzunternehmen sehen sichdie Zeitarbeitnehmer überwiegend gut aufgestellt. Knapp drei Viertelder befragten Zeitarbeiternehmer glauben, dass sie die gleichenfachlichen und sozialen Kompetenzen besitzen wie ihre internenKollegen. Etwas mehr als 70 Prozent fühlen sich gut in Betrieb undBelegschaft integriert. Nur rund jeder Fünfte berichtet, dass er sichdurch interne Kollegen diskriminiert fühlt. Auch wenn dieser Wertgegenüber dem Vorjahr gesunken ist, zeigt er an, dass es nach wie vorin gewissem Umfang Vorbehalte der Stammbelegschaft gibt. DieseVorbehalte können nur durch konsequente Aufklärung beseitigt werden.Um mit populären Irrtümern und Vorurteilen aufzuräumen, hat Orizoneine Reihe von Erklärvideos zur Zeitarbeit produziert (siehe unten).Darin wird neben der Integration am Arbeitsplatz auch das Thema faireBezahlung thematisiert.Arbeitnehmer fühlen sich wohlBei der Frage, ob sie sich an ihrer jetzigen Arbeitsstelle wohlfühlen, zeigen sich vor allem Arbeitnehmer in Festanstellungzufrieden. Den Spitzenplatz belegen die Festangestellten in Teilzeit:Knapp 84 Prozent von ihnen fühlen sich am aktuellen Arbeitsplatzwohl. Dahinter liegen die unbefristet Festangestellten mit einerZufriedenheitsquote von etwas über 81 Prozent. Doch auch diedeutliche Mehrheit der branchenweit befragten Zeitarbeitnehmer - obbefristet, unbefristet oder in Teilzeit bei einemPersonaldienstleister angestellt - ist mit dem gegenwärtigen Jobzufrieden. Der Anteil der zustimmenden Antworten erreicht je nach Artder Anstellung zwischen 67 und 73 Prozent. Diese Zufriedenheit hängtauch eng mit der persönlichen Betreuung der Zeitarbeitnehmerzusammen. "Vom ersten Kontakt mit einer unserer Niederlassungen bisin den Einsatz beim Kundenunternehmen sorgen wir für eine engmaschigeBetreuung durch unsere erfahrenen Personalberater", erklärt Dr.Dieter Traub, Geschäftsführer des Personalunternehmens Orizon.Videoclips klären über hartnäckige Vorurteile in der ZeitarbeitaufUm mit populären Irrtümern und Vorurteilen aufzuräumen, hat Orizoneine Reihe von anschaulichen Erklärvideos zur Zeitarbeit produziert.Die je rund 30-sekündigen Clips stehen in drei Formaten (.avi, .mov,.mp4) zur freien redaktionellen Verwendung zur Verfügung. Überfolgende Links können Sie die Videos abspielen sowie diese nachAufruf der entsprechenden Seite per Rechtsklick auf "Video speichernunter" herunterladen und abspeichern. Zusätzlich sind die Clips auchüber YouTube zugänglich.Thema: "Kein Mindestlohn für Zeitarbeit?!"http://ots.de/l6Ual (.avi)http://ots.de/yO3Ge (.mov)http://ots.de/ZXnKY (.mp4)https://www.youtube.com/watch?v=9vBjeDbGEhgThema: "Nur Niedriglohn für Zeitarbeit?!"http://ots.de/71jQP (.avi)http://ots.de/aEU36 (.mov)http://ots.de/KKf6v (.mp4)https://www.youtube.com/watch?v=kcGs7B83cp8Thema: "Zeitarbeit - Zoff im Team?!"http://ots.de/AJZ7J (.avi)http://ots.de/7kldw (.mov)http://ots.de/HsPUL (.mp4)https://www.youtube.com/watch?v=_y4QewWhLZsPressekontakt:Unternehmen: Orizon GmbH Presseabteilung | Großer Burstah 23 |20457 Hamburg | E-Mail presse@orizon.deAgentur: Accente BizzComm GmbH | Sieglinde Schneider |T 0611 / 40 80 610 | E-Mail: sieglinde.schneider@accente.deOriginal-Content von: Orizon GmbH, übermittelt durch news aktuell