Wenn man 2011 100 US-Dollar in Bitcoin investiert hätte, hätte man jetzt so viel

Anfang 2011 erreichte die damals noch unbekannte Kryptowährung Bitcoin (WKN:BTCEUR) zum ersten Mal die Marke von 1 US-Dollar pro Coin. Das war ein Meilenstein, der von den wenigen Krypto-Enthusiasten gefeiert wurde, die es damals gab. Der Rest der Welt wusste entweder gar nicht, was Bitcoin überhaupt ist, oder kratzte sich ungläubig am Kopf.

Inzwischen hat jeder von Bitcoin gehört. Laut CoinMarketCap liegt der Preis pro Coin derzeit bei über 57.000 US-Dollar, was einer Marktkapitalisierung von fast 1,1 Billionen US-Dollar entspricht. Der Besitz von 100 Bitcoins – eine Investition von nur 100 US-Dollar Anfang 2011 – wäre also heute stolze 5,7 Millionen US-Dollar wert.

Natürlich lässt dieser hypothetische Geldsegen einen wichtigen Punkt außer Acht: Du hättest damals wahrscheinlich keine 100 US-Dollar in Bitcoin investieren können. Zumindest nicht so einfach wie du es heute kannst. Hier erfährst du, warum das wichtig ist und was das für den Bitcoin-Preis in der Zukunft bedeuten könnte.

Warum es 2011 schwer war, Bitcoin zu kaufen

Bitcoin wurde im Jahr 2009 geschaffen. Wenn du heute Bitcoins besitzen willst, kannst du einfach Geld in eine App wie Coinbase, Square oder Robinhood einzahlen und auf „Kaufen“ klicken. Aber in den Anfängen gab es keine verlässlichen Drittanbieter-Methoden, um US-Dollar in Coins zu tauschen.

Bitcoin Market war ein früher Versuch, eine Kryptowährungsbörse einzurichten. Sie nutzte PayPal als Tauschmittel, aber PayPal stellte schließlich aufgrund von Betrugsvorwürfen die Genehmigung von Transaktionen auf Bitcoin Market ein.

Bitcoin Market und andere frühe Börsen waren unzuverlässig, was es 2011 schwer machte, 100 US-Dollar in Bitcoin zu investieren. Wenn du Bitcoin in den ersten Tagen besessen hast, hast du ihn wahrscheinlich selbst geschürft. Entweder das oder du warst ein Restaurant in Jacksonville, Florida, in dem ein Kunde 2010 zwei Pizzen für 10.000 Bitcoins kaufte.

Bitcoin war nicht als Investition gedacht

Der Kampf um den Umtausch von Dollar in Bitcoins in den ersten Tagen erinnert daran, dass Bitcoin nicht unbedingt als Investition gedacht war, in der Hoffnung, dass sein Wert steigt. Bitcoin wurde als digitale Währung entwickelt, mit der man Waren und Dienstleistungen kaufen und verkaufen kann. Wir mögen darüber scherzen, dass diese zwei Pizzen nach heutigem Wert 500 Millionen US-Dollar gekostet haben, aber in diesem Zusammenhang war der Kauf von Pizza genau der Verwendungszweck von Bitcoin.

Obwohl Bitcoin als Geld gedacht war, weisen Kritiker darauf hin, dass Bitcoin kaum in der Lage wäre, die Finanztransaktionen der Welt abzuwickeln. Man bedenke, dass es im Vergleich zum globalen Finanzsystem relativ wenige Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain gibt. Mit seiner derzeitigen Infrastruktur neigt Bitcoin dazu, ins Stocken zu geraten, was dazu führt, dass die Transaktionsgebühren von Zeit zu Zeit unverschämt hoch ausfallen.

Bitcointransaktionen pro Tag. Daten von YCHARTS

Bei Bitcoin steht ein Upgrade namens Taproot an, das den Engpass bei der Skalierbarkeit beseitigen soll. Ich glaube aber, dass der wichtigere Punkt ist, dass Bitcoin nicht wie vorgesehen genutzt wird. Die Menschen kaufen und verkaufen nicht so sehr gegen Bitcoin, sondern sie halten Bitcoin.

Nehmen wir zum Beispiel Unternehmen, die Kryptowährungen schürfen. Zwei der größten sind Marathon Digital Holdings und Riot Blockchain. Marathon Digital und Riot Blockchain haben im Jahr 2021 bisher 2.098 bzw. 2.457 Bitcoins geschürft. Keines der beiden Unternehmen hat welche verkauft, so dass Marathon Digital jetzt 7.035 Coins besitzt, während Riot Blockchain 3.534 besitzt.

Viele Investoren machen genau das Gleiche. Sie kaufen Bitcoins und halten sie in der Erwartung, dass sie mit der Zeit an Wert gewinnen.

Was das für die Bitcoin-Preise bedeutet

Wenn ich über Kryptowährungen spreche, komme ich immer wieder auf Angebot und Nachfrage zurück. Beim Mining geht es darum, neue Bitcoins zu schürfen und sie in den allgemeinen Bestand zu geben. Da die Minenunternehmen aber meist ihre geschürften Coins halten, steigt das Angebot für den Handel nicht so stark an, wie es sonst der Fall wäre. Und die Investoren halten Bitcoins, anstatt sie auszugeben, was ebenfalls dazu führt, dass der Bitcoin-Bestand sinkt.

Das Angebot von Bitcoin wird also immer knapper, aber die Nachfrage scheint zu steigen. Diese Nachfrage kommt nicht nur von Investoren, sondern auch von Unternehmen und Regierungen der Welt. MicroStrategy, ein Unternehmen für Business-Intelligence-Software, hat mehr als 100.000 Bitcoins. Aber auch Unternehmen wie der lateinamerikanische E-Commerce- und Zahlungsverkehrsriese MercadoLibre haben in den letzten Monaten still und leise Bitcoins in ihre Bilanzen aufgenommen.

El Salvador hat vor kurzem Bitcoin neben dem US-Dollar zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt. Dafür hat die Zentralregierung von El Salvador Bitcoins gekauft. Durch die Position im Bitcoin hofft sie, die Volatilität des Bitcoins für die lokalen Händler zu verringern. Die brasilianische Legislative wird demnächst darüber abstimmen, ob Bitcoin ebenfalls als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt werden soll. Würde Brasilien wie El Salvador Bitcoins kaufen und halten, um das Risiko der Volatilität für Unternehmen zu verringern? Die Zeit wird es zeigen.

Kurz gesagt, Bitcoin wird größtenteils gehalten, anstatt ausgegeben, und das schränkt das Angebot ein. Gleichzeitig steigt die Nachfrage von Investoren, Unternehmen und Regierungen. Wenn das so weitergeht, wird es nicht überraschen, wenn der Bitcoin-Preis im Jahr 2021 und darüber hinaus weiter ansteigt.

Der Artikel Wenn man 2011 100 US-Dollar in Bitcoin investiert hätte, hätte man jetzt so viel ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

