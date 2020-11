Wenn man 1.000US-Dollar beim Börsengang in Disney investiert hätte, hätte man jetzt so viel

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Es ist möglich, auf dem Aktienmarkt lebensverändernden Reichtum zu verdienen.

Es ist zwar nicht einfach, aber wenn du ein tolles Geschäft ausfindig machst und es für viele Jahre halten kannst, kannst du ein Vermögen verdienen. Walt Disney (WKN:855686) ist ein solches Unternehmen.

Das mittlerweile legendäre Unterhaltungsunternehmen, das ursprünglich Disney Brothers Cartoon Studio hieß, wurde 1923 von den Brüdern Walt und Roy Disney gegründet.

Disney’s erster großer Hit kam 1928. Im Zeichentrickfilm Steamboat Willie war Mickey Mouse zu sehen, der später einer der beliebtesten Charaktere aller Zeiten werden sollte.

In den folgenden Jahren begann Disney, Zeichentrickfilme zu drehen. 1937 wurde Disney’s Schneewittchen zum erfolgreichsten Film seiner Ära.

Fast zwei Jahrzehnte später expandierte das Unternehmen in Themenparks. Disneyland wurde am 17. Juli 1955 eröffnet. Der bahnbrechende Vergnügungspark sollte später bei den Gästen unglaublich beliebt werden. Sein Erfolg würde Disney schließlich auf den Weg bringen, das ausufernde globale Unterhaltungsimperium zu werden, das es heute ist.

Da sich Disneyland gut entwickelte, ging das Unternehmen, das zu dieser Zeit unter dem Namen Walt Disney Productions bekannt war, am 12. November 1957 an die New Yorker Börse (IPO).

Hättest du 1.000 US-Dollar zum IPO-Preis der Aktie von 13,88 US-Dollar investiert, hättest du nach Provisionen etwa 70 Aktien erhalten. Disney hat seine Aktien seitdem achtmal gesplittet. Aus deinen 70 Aktien wären jetzt über 28.000 Aktien geworden. Bei Disneys aktuellem Aktienkurs von fast 141 US-Dollar wäre deine Investition von 1.000 US-Dollar heute mehr als 3,9 Millionen US-Dollar wert. Außerdem hättest du auf dem Weg dorthin ein Vermögen an Bardividenden erhalten.

Nicht schlecht, für ein kleines Zeichentrickstudio.

