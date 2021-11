Wenn man vor 15 Monaten 100 US-Dollar in Shiba Inu investiert hätte, hätte man jetzt so viel Geld

Die wichtigsten Punkte

Die Börse ist einer der größten Wohlstandsbringer der Welt, und das schon länger als jeder von uns lebt. Aktien sind vielleicht nicht jedes Jahr der erfolgreichste Vermögenswert, aber sie haben Anleihen, Immobilien und andere Investitionen auf lange Sicht immer übertroffen. In diesem Zusammenhang hat der Richtwert S&P 500 seit Anfang 1980 im Durchschnitt eine jährliche Gesamtrendite von mehr als 11 % erzielt, einschließlich Dividenden.

Doch in den letzten Jahren haben eine Reihe von Marken-Kryptowährungen die Wall Street regelrecht überrollt. Obwohl die Gewinne von Bitcoin seit seinem Debüt vor mehr als einem Jahrzehnt beeindruckend sind, sind die Renditen von Shiba Inu (CRYPTO:SHIB) seit seinem Debüt im letzten Jahr wirklich atemberaubend.

So viel sind 100 US-Dollar, die am ersten Tag in Shiba Inu investiert wurden, heute wert

Die Meme-Münze Shiba Inu wurde erstmals am 1. August 2020 an ausgewählten Kryptowährungsbörsen gehandelt, mit einem Ersttagskurs von 0,00000000051 US-Dollar pro Token. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels, am späten Abend des 31. Oktober, wurden SHIB-Token für 0,00007163 US-Dollar gekauft. Es mag schwierig sein, mit all diesen Nullen zu rechnen, aber dieser 15-monatige Anstieg seit dem Debüt entspricht 14.044.998 %. Zum Vergleich: Der S&P 500 ist im gleichen Zeitraum um 41 % gestiegen.

Stell dir vor, du hättest das nötige Kleingeld, den Mut und das Glück gehabt, am 1. August 2020 zum oben genannten Preis 100 US-Dollar in SHIB zu investieren und die Position in den letzten 15 Monaten zu halten. Deine Investition von 100 US-Dollar wäre jetzt (Trommelwirbel) 14.045.098 US-Dollar wert. Ja, über 14 Millionen US-Dollar! Damit würdest du zu den obersten 1 % der reichsten amerikanischen Haushalte gehören, deren Einstiegsgrenze bei etwa 11 Millionen US-Dollar liegt.

Wie genau wird aus einer Investition von 100 US-Dollar in 15 Monaten ein 14-Millionen-Dollar-Vermögen? Sehen wir uns das mal genauer an.

Das ist der Grund für den historischen Anstieg von Shiba Inu

Ein Faktor, der SHIB zugute kommt, ist der gestiegene Bekanntheitsgrad. In den letzten 15 Monaten haben immer mehr Kryptowährungsbörsen Shiba Inu zum Handel zugelassen. Es gibt sogar Gerüchte, dass die führende Krypto-Börse und das Ökosystem Coinbase Global SHIB in nicht allzu ferner Zukunft listen wird. Das ist gar nicht so abwegig, wenn man bedenkt, dass Shiba Inu mittlerweile die neuntgrößte digitale Währung nach Marktkapitalisierung ist.

Auch die im Juli gestartete dezentrale Börse ShibaSwap hat zum Anstieg von SHIB beigetragen. ShibaSwap ermöglicht es Anlegern, ihre Münzen zu setzen, um Zinsen zu erhalten. Das ist zwar nichts Neues in der Kryptowährungslandschaft, aber es ist ein wichtiger Schritt, um Anfänger zu ermutigen, ihre SHIB-Token über einen längeren Zeitraum zu halten. Mehr langfristige Shiba Inu-Investoren sollten zu weniger heftigen Kursschwankungen führen.

Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es bei Kryptowährungen auch eine inhärente Kaufneigung. Während Investoren mit Hilfe von Derivaten leicht gegen einige der größten und bekanntesten digitalen Währungen wetten können, ist es ansonsten schwierig, Leerverkäufe zu tätigen oder gegen mehr als 99 % der über 13.000 Kryptowährungen zu wetten. Es steht außer Frage, dass SHIB davon profitiert hat, dass Pessimisten keinen Zugang zu Leerverkaufskanälen haben.

Und ja, auch Elon Musk bekommt Anerkennung. Der CEO von Tesla hat kürzlich einen Shiba Inu namens Floki adoptiert. Jedes Mal, wenn Musk über seinen Hund postet oder die Rasse Shiba Inu in einem positiven Licht erwähnt, schnappen sich die Anleger SHIB-Token.

SHIB könnte eine der Kryptowährungen mit der schlechtesten Performance im Jahr 2022 sein

Obwohl es sich hierbei um lebensverändernde Gewinne handelt und der Kryptowährungsmarkt immer wieder gezeigt hat, dass er nicht nach denselben Regeln spielt wie die traditionelle Börse, wäre es dumm zu glauben, dass dieser Anstieg nachhaltig ist.

Obwohl Kursgewinne von 14.000.000 % im Kryptobereich nicht allzu häufig sind, haben wir bei einer Reihe beliebter Coins in kurzer Zeit fünf- und sechsstellige Kurssteigerungen erlebt. Der von Ripple verwendete XRP-Token hat in rund 10 Monaten bis Anfang 2018 mehr als 62.000 % zugelegt. In den darauffolgenden zwei Jahren verlor XRP schließlich 96 % seines Wertes.

Ähnlich verhält es sich mit Litecoin, der im Dezember 2017 auf über 350 US-Dollar pro Token stieg und ein Jahr später 93 % seines Wertes verloren hatte. Auch Bitcoin hat in den letzten zehn Jahren mehrere steile Korrekturen von 80 % oder mehr erlebt. Der Punkt ist, dass sich große Kursgewinne, die von Schwung und Emotionen bedingt werden, im Kryptobereich nicht als nachhaltig erwiesen haben.

Und es ist nicht nur die Geschichte, die Shiba Inus Feind ist. Es gibt handfeste Faktoren, die Investoren beunruhigen sollten.

Zum Beispiel hat der Start von ShibaSwap die durchschnittliche Halteperiode für SHIB zwar erhöht, aber nicht wesentlich. Selbst mit der Option, die Münzen zu setzen, liegt die durchschnittliche Haltedauer für SHIB laut Coinbase bei nur 10 Tagen. Das zeigt ganz klar, dass die meisten Leute auf die Volatilität von SHIB scharf sind und sich nicht besonders für die langfristige Geschichte oder den Anwendungsfall interessieren.

Apropos Anwendungsfall: Es gibt so gut wie keinen. Du würdest denken, dass die neuntgrößte Kryptowährung von vielen Einzelhändlern angenommen wird, aber nur etwa 100 meist obskure Online-Händler akzeptieren SHIB als Zahlungsmittel. Außerhalb einer Kryptowährungsbörse hat Shiba Inu keinen Nutzen.

All diese Faktoren deuten darauf hin, dass Shiba Inu im Jahr 2022 ein schlechtes Jahr haben wird.

Der Artikel Wenn man vor 15 Monaten 100 US-Dollar in Shiba Inu investiert hätte, hätte man jetzt so viel Geld ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 04.11.2021 auf Fool.com veröffentlicht.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Bitcoin, Ripple und Tesla.

