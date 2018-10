Wenn ich nur eine Aktie kaufen könnte – welche wäre das?

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

Stell dir vor, jemand würde dich zwingen, alle Aktien aus deinem Portfolio zu verkaufen. Ansonsten dürftest du nie wieder die „Snooze“-Taste auf deinem Wecker drücken. Sei ehrlich, du liebst diese Taste auch. Daher befolgst du seine Anweisungen widerwillig.

Doch dein sadistischer Erpresser ist gnädig mit dir und erlaubt dir, von genau einem Unternehmen weiterhin Aktien zu besitzen. Und dieses Unternehmen darfst du dir jetzt selbst aussuchen!

Was tun?

Nun stehst du natürlich vor der schrecklichen Wahl, welche Aktie du dir kaufen solltest. Und diese Wahl fällt nicht leicht: Denn durch den Verkauf deines Portfolios und die anschließende Konzentration auf eine Aktie verlierst du einen großen Vorteil – die Streuung.

Wenn du nämlich in viele verschiedene Aktien investiert hast, dann ist es nicht schlimm, wenn bei einigen deine Investitionsthese nicht aufgeht. Denn diese Verluste können von den Gewinneraktien ausgeglichen werden und im besten Fall schlägst du trotzdem noch den Markt.

Doch wenn ab sofort nur noch eine Aktie in deinem Portfolio enthalten ist, bist du einem erheblich höheren Risiko ausgesetzt. Denn wenn sich ausgerechnet bei dieser einen Aktie deine Investitionsthese als falsch herausstellt, dümpelt dein Vermögen vor sich hin oder du machst sogar Verluste!

Doch wie kriegen wir es hin, das Beste aus der Situation zu machen und uns nicht diesem Risiko auszusetzen?

Die Aktie für alle, die diversifizieren wollen

In diesem Fall halte ich es für die beste Möglichkeit, in Aktien von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) zu investieren. Ich selbst besitze momentan zwar keine Berkshire-Aktien, doch ich habe auch keinen finster dreinblickenden Mann neben mir stehen, der mich meiner Snooze-Taste berauben will. Daher kann ich selbst meine Aktienauswahl betreiben und das Risiko aktiv streuen.

Aber zurück zu Berkshire Hathaway: So heißt die Beteiligungsgesellschaft des erfolgreichen Investors Warren Buffett, der ein großes Vorbild von mir ist. Durch seine klugen Investitionen hat er den Markt langfristig geschlagen, und durch den Kauf von Berkshire-Aktien können wir am Erfolg seiner Investitionsgesellschaft – und damit am Erfolg aller Tochterunternehmen und Portfoliopositionen – teilhaben.

In Berkshires Portfolio finden wir Konsumgüterhersteller wie Coca-Cola (WKN: 850663), Banken wie Wells Fargo (WKN: 857949), Technologieunternehmen wie Apple (WKN: 865985) und Autohersteller wie General Motors (WKN: A1C9CM). Wir haben hier also eine Auswahl verschiedenster Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, handverlesen vom vielleicht besten Investor aller Zeiten.

Ich finde, wenn du nur eine Aktie im Portfolio haben willst (oder darfst), kannst du keine bessere Entscheidung treffen als diese.

Da hast du es!

Ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass der eingangs erwähnte Mann demnächst tatsächlich neben dir steht.

Was ich dir klar machen möchte, ist, wie wichtig Diversifikation ist. Und Diversifikation bedeutet hier nicht einfach nur, mindestens zehn verschiedene Unternehmen zu besitzen. Wenn alle aus der gleichen Branche oder dem gleichen Land kommen, ist das auch keine gelungene Diversifikation.

Investiere in Unternehmen aus den verschiedensten Ländern der Welt, investiere in kleine und große Unternehmen, und investiere in Unternehmen aus mehreren Branchen. So nimmst du Risiko aus deinem Depot und legst einen Grundstein für deinen langfristigen Investitionserfolg.

Christoph Gössel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple. The Motley Fool besitzt die folgenden Optionen: Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple und Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple. The Motley Fool empfiehlt Berkshire Hathaway (B-Aktien).