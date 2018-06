Wenn ich nur eine Aktie kaufen könnte, dann wäre es die von Apple

Wenn ich nur eine Aktie kaufen könnte, dann wäre es eine Aktie von einem stabilen Unternehmen mit einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil und einem hohen, konstantem Cashflow.

Vielleicht noch wichtiger: Ich würde die Aktie zu einem guten Preis kaufen wollen, um das Downside-Risiko zu reduzieren.

Apple (WKN:865985) passt perfekt auf diese Beschreibung. Wegen des Börsenwertes von fast einer Billionen US-Dollar könnte man vielleichten denken, es gibt kaum noch Wachstumspotential.

Apple wird allerdings eine Gelddruckmaschine bleiben und die Technikwelt auch in den kommenden Jahren dominieren.

Bevor wir zu den unglaublichen Cashflows kommen, ist es wichtig zu verstehen, wie Apple sich ein derart wertvolles Geschäftsmodell aufgebaut hat. Apples Erfolg beginnt mit dem iPhone, das 62 % der Umsätze im ersten Quartal 2018 eingespielt hat. Es lässt sich ein hoher Preis dafür verlangen, was zu einer Bruttomarge von 38,3 % im letzten Quartal führte.

Die Beliebtheit des iPhone sorgt für einen dauerhaften Vorteil für Apple – in mehrerlei Hinsicht. Das Ökosystem bestehend aus Apps, Cloud-Services und Abonnements sorgt dafür, dass Kunden der Apple Produktfamilie langfristig treu bleiben und ihre Geräte alle paare Jahre durch neue Modelle ersetzten.

Auf eine anderes Smartphone zu wechseln ist möglich, aber eher selten. Die Vergangenheit hat gezeigt, das iPhone-Benutzer dem iPhone wahrscheinlich auch zukünftig treu bleiben.

Mit seinem selbst entwickelten Betriebssystem ermöglicht Apple ein einfach Hinzufügen neuer Produkte in sein Ökosystem. Das iPad, Mac, Apple TV und die Apple Watch arbeiten nahtlos mit dem iPhone zusammen. Das beflügelt die Verkäufe der gesamten Produktlinie.

Wenn die Kunden einmal damit begonnen haben, Apple Produkte zu kaufen, werden sie immer tiefer in dessen Ökosystem hineingezogen. Mit jedem Gerät wird es für Apple-User so schwerer und schmerzhafter, zu einem Konkurrenten zu wechseln.

Millionen von Menschen benutzten Apples Produkte, dass macht das Unternehmen auch für Entwickler interessant, welche immer neue Inhalte für die Geräte erstellen. Mehr Kunden bedeutet mehr Entwickler, was dabei hilft, fremde Betriebssystem auszuschließen. Apple und Alphabets Android kontrollieren laut Gardner mit ihren Betriebssystemen 99 % des Marktes für mobile Geräte.

Es scheint unwahrscheinlich, dass jemand in absehbarer Zeit etwas an dieser Dominanz ändern kann. Das nenne ich Tech-Dominanz!

Die dominierende Rolle des iPhone im Smartphonemarkt und das wachsende Ökosystem haben Apple zu einer Cash Flow-Maschine gemacht. Der Nettogewinn und der Free Cashflow betragen aktuell jeweils ungefähr 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Im Wesentlichen werden diese Mittel für Aktienrückkäufe und Dividenden verwendet.

Für mich ist dieser an die Anteilseigner zurückfließende Überschuss ein wichtiger Grund zu glauben, dass die Apple-Aktie eine großartige Investition sein könnte. Das Unternehmen erhöht stetig seine Ausschüttungen an die Anleger, indem es die Anzahl der frei handelbaren Aktien reduziert.

Trotz dieser enormen Summen, die an die Anleger zurückfließen, verfügt Apple über ein Nettovermögen von 165,9 Milliarden US-Dollar. Ein ordentliches Polster, falls sich der Wettbewerb langfristig verschärfen sollte.

Apple ist so viel mehr als nur das iPhone. Es ist ein Unternehmen, das Millionen von Menschen Kommunikation untereinander ermöglicht und sie mit der Welt verbindet. Apples Ökosystem wird weiterhin dafür sorgen, dass die Kunden dem Unternehmen treu bleiben und diese weitere Geräte kaufen werden.

Meiner Meinung nach wird Apple eines der größten und profitabelsten Unternehmen der Welt sein, solange wir Smartphone nutzen. Deshalb ist die Apple-Aktie die eine Aktie, die ich heute kaufen würde!

