Wenn ich nur in eine Aktie aus dem Metaverse investieren könnte, wäre es diese

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Wichtige Punkte

Die Technologie von Matterport hilft Verbrauchern und Unternehmen, ihre realen Räume in die Cloud zu bringen.

Es gibt zahlreiche Anwendungsfälle, nicht nur für heute, sondern auch für das nächste Jahrzehnt.

Obwohl das Unternehmen einige Probleme hat, solltest du es auf deiner Beobachtungsliste haben.

Laut Google Trends ist das Suchinteresse der Verbraucher am Begriff „Metaverse“ in den letzten drei Monaten um das Zehnfache gestiegen und der Begriff ist jetzt in fast allen 50 US-Bundesstaaten weit verbreitet. Da sich so viele Menschen für die Idee des Metaversums erwärmen, ist es jetzt an der Zeit, sich mit einigen Aktien zu beschäftigen, die das Wachstum des Metaversums fördern könnten.

Unter den Unternehmen, die zum Wachstum des Metaversums beitragen könnten, sticht Matterport (WKN: A3CVYR) hervor. Das Unternehmen ermöglicht es Unternehmen, ihre realen Räume in die Cloud zu bringen, und die Technologie könnte auch genutzt werden, um Verbrauchern zu helfen, ihr Zuhause oder andere Lieblingsorte in das Metaverse zu bringen. Hier ist der Grund, warum ich mir diese Metaverse-Aktie ansehen würde, wenn ich mir nur eines aussuchen könnte.

Die 3D-Technologie von Matterport ist simpel und kann von hochwertigen Kameras bis hin zu deinem Mobiltelefon verwendet werden. Mit der 3D-Erfassungslösung von Matterport kannst du Bilder von deinem Raum machen und sie in die Cloud hochladen. Damit kannst du eine ganze Reihe von Dingen tun, zum Beispiel ein Bild deines Raumes in die digitale Welt bringen.

In der Vergangenheit hat sich das Unternehmen auf die Einnahmen aus dem Verkauf seiner hochwertigen 3D-Kameras verlassen, aber jetzt, da es seine Produkte sowohl auf Apple– (WKN: 865985) als auch auf Android-Geräten anbietet, wachsen die Abonnementeinnahmen rasant und werden zur Haupteinnahmequelle.

Die digitale Bewegung

Was mich an Matterport reizt, ist die Tatsache, dass die Anwendungsmöglichkeiten extrem breit gefächert sind, zum Beispiel in der Bauindustrie und im Gastgewerbe. Die 3D-Aufnahmen (sogenannte digitale Zwillinge) können analysiert werden, um den Platz in einem Ladengeschäft zu optimieren oder um Schwachstellen in einem Gebäude zu finden. Sie können sogar in der Versicherungsbranche eingesetzt werden, um Unstimmigkeiten bei Schadensersatzforderungen zu verringern. Dank dieser Möglichkeiten können Investoren von Matterport auch ohne das Metaverse gewinnen.

Das Metaversum muss sich erst noch entwickeln, aber die Technologie von Matterport hat sich bereits weit verbreitet. Das Unternehmen hat über 439.000 Abonnenten in verschiedenen Branchen mit über 6,2 Millionen verwalteten Flächen. Das könnte ein Tropfen auf den heißen Stein sein, wenn Matterport aus dem Metaverse Kapital schlagen kann. Wenn Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt einen digitalen Zwilling ihres Lieblingsparks oder ihres örtlichen Baseballplatzes in das Metaversum bringen wollen, könnte das ein großes Wachstumspotenzial für Matterport bedeuten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für Matterport ist sein globaler First-Mover-Vorteil. Das Unternehmen ist das einzige Pure-Play-Unternehmen, das diese Art von Größe für die Erstellung digitaler Zwillinge anbietet, und das auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist in 170 Ländern tätig, sogar in Singapur.

Eine langfristige Investition

Das Wachstum von Matterport beginnt sich zu beschleunigen. Jetzt, da seine Software leicht verfügbar ist, sieht das Unternehmen seine Stärke eher in den Abonnementeinnahmen als in der Hardware. Das ist auch gut so, denn die Bruttomargen des Unternehmens liegen bei der Hardware bei nur 17 %, während die Margen bei der Software 75 % betragen. Die Hardware-Einnahmen machen aber trotzdem 30 % der Gesamteinnahmen aus, denn es wird einige Zeit dauern, bis die Abonnement-Einnahmen zustande kommen und exponentiell wachsen, sodass eine Investition in Matterport eine sehr langfristige Investition sein sollte.

Auch dieses Unternehmen ist sehr jung. Es wurde 2011 gegründet, hat aber erst 27,7 Mio. US-Dollar Quartalsumsatz erzielt. Der Nettoverlust im dritten Quartal betrug mehr als 600 % des Umsatzes, und der freie Cashflow des Unternehmens ist ebenso schlecht. Auch wenn der Zinseszinseffekt bei den Abonnementeinnahmen in den nächsten Jahren weiter steigen wird, wird es noch lange dauern, bis Matterport in die Nähe der Gewinnzone kommt. Da sich Matterport noch in einem frühen Stadium seines Lebenszyklus befindet und ein wichtiger Wachstumspunkt noch Jahrzehnte entfernt ist, sollten Investoren mit einem Zeithorizont von 10 bis 20 Jahren in diese Investition gehen.

Eine ansprechende hybride Aktie

Auch ohne das Metaverse sieht das Unternehmen eine ansprechbare Chance von 240 Mrd. US-Dollar, und wer weiß, wie groß die Chance des Unternehmens in diesem Bereich ist. Das Unternehmen wird mit einem hohen Vielfachen des 66-Fachen des Umsatzes für 2020 gehandelt, und obwohl diese hohe Bewertung absurd ist, wenn man sich die aktuellen Finanzzahlen ansieht, basiert sie auf den riesigen Möglichkeiten, die vor dem Unternehmen liegen.

Das Unternehmen wird in den nächsten zehn Jahren mit vielen Herausforderungen konfrontiert sein, aber wenn es ihm gelingt, einen Teil seiner ansprechbaren Märkte zu erobern, könnte es bei den heutigen Kursen ein Multibagger werden. Wenn es dem Unternehmen gelingt, Abonnenten zu gewinnen und zu halten, könnten die margenstarken Einnahmen deutlich steigen und Matterport könnte um ein Vielfaches bessere Finanzergebnisse als heute vorweisen.

Das Investieren in das Metaverse ist eine riskante Wette, aber ich denke, dass die Aufnahme von Matterport in ein diversifiziertes Portfolio ein kluger Schachzug sein könnte, der in den nächsten zehn Jahren oder mehr lebensverändernde Renditen bringen kann.

Der Artikel Wenn ich nur in eine Aktie aus dem Metaverse investieren könnte, wäre es diese ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Jamie Louko auf Englisch verfasst und am 28.12.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Jamie Louko besitzt Apple. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple und Matterport, Inc. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Calls auf Apple im März 2023 für $120 und Short Calls auf Apple im März 2023 für $130.

Motley Fool Deutschland 2022