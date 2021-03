Wenn ich nur 2 REITs kaufen dürfte, welcher wäre der 2.?

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Die Frage, welchen REIT ich kaufen würde, wenn es nur einer sein dürfte, ist für mich glasklar: Meine Entscheidung fiele auf Realty Income (WKN: 899744). Hier glaube ich, dass die Dividende, die defensive Klasse und das breit diversifizierte Portfolio langfristig am stabilsten sind. Als Investor erhält man vielleicht nicht die beste Rendite. Aber immerhin die Chance auf eine gute.

Doch welchen REIT würde ich noch dazuwählen, wenn ich einen zweiten kaufen dürfte? Die Antwort wird dich im Kontrast vielleicht überraschen. Im Vergleich zu Realty Income wäre es nämlich ein ganz anderer Chance-Risiko-Mix. Lass uns im Folgenden einmal schauen, welchen REIT ich unter diesen Prämissen wohl wählen würde.

Das wäre mein 2. REIT!

Wenn ich bloß zwei REITs kaufen dürfte, so wäre neben Realty Income meine Wahl der von Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH). Inzwischen vermutlich ein geläufiger Name, vor allem im Fool-Universum. Allerdings gibt es auch gute Gründe, weshalb dieser spannende Real Estate Investment Trust eine sinnvolle Ergänzung sein kann.

Im Vergleich zu Realty Income ist der Fokus von Innovative Industrial Properties nämlich ganz klar das Wachstum. Der Cannabis-REIT setzt auf das Wachstum in der Marihuana-Branche. Foolishe Investoren können damit von der Legalisierungswelle in den USA profitieren. Wobei eben nicht das Marihuana selbst im Vordergrund steht. Nein, sondern die Immobilien, die zum Anbau benötigt werden. Wenn du mich fragst ein eher konservativer, aber trotzdem wachstumsstarker Zugang.

Innovative Industrial Properties verfügt als REIT außerdem über ein vergleichsweise kleines und noch konzentriertes Portfolio. Das wiederum heißt, dass sich Zukäufe noch stark im Wachstum bemerkbar machen. Die Chance auf ein deutlich zweistelliges Wachstum, auch auf nichtverwässerter Basis, ist daher mittel- bis langfristig groß. Zumindest, wenn weitere Deals eingefädelt werden können. Das ist wiederum der Gesamtmix, den man hier verfolgt. Klares Wachstum, klares Dividendenwachstum und mit Kurs und Dividende eine langfristig womöglich marktschlagende Rendite.

Nicht gerade preiswert, aber …

Innovative Industrial Properties ist als REIT alles andere als preiswert. Selbst nach einer größeren Korrektur nach vergleichsweise schwachen Quartalszahlen kommt die Aktie derzeit lediglich auf eine Dividendenrendite von ca. 2,5 %. Das ist alles andere als hoch.

Allerdings könnte der Discount inzwischen wieder interessant sein: Auch, weil sich das Kurs-FFO-Verhältnis auf Basis des vierten Quartals auf einen Wert von ca. 35,8 beläuft. Preiswert ist das zwar immer noch nicht. Und, keine Frage, es wird ein deutlich zweistelliges Wachstum benötigen, um selbst diesen Aktienkurs zu rechtfertigen. Die Chance im Wachstumsmarkt Cannabis ist jedoch durchaus vorhanden.

Innovative Industrial Properties wäre daher meine zweite Wahl zusätzlich zur defensiven Klasse von Realty Income. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist zwar ein wenig spekulativer. Eigentlich ist es jedoch genau das, was ich damit bezwecken wollen würde.

