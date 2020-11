Wenn ich jetzt bloß 3 Aktien kaufen dürfte, diese wären es!

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Für Foolishe Investoren kann es manchmal hilfreich sein, sich die folgende Frage zu stellen: Was wäre, wenn meine Handlungsmöglichkeiten begrenzt wären? Beispielsweise, wenn ich bloß eine Aktie kaufen dürfte? Oder aber drei an der Zahl?

Ich jedenfalls habe mir diese Frage jetzt gestellt und wenn ich bloß drei Aktien kaufen dürfte, so würde ich einen soliden Kompromiss eingehen: aus einem US-Querschnitt, einer superdefensiven und zuverlässigen Dividendenaktie und einer klaren, trendstarken Wachstumsrakete. Welche Aktien das sind, erfährst du, wenn du weiterliest.

Der Querschnitt: Berkshire Hathaway

Eine erste Aktie, die ich jetzt kaufen würde, wenn meine Auswahl auf drei reduziert wäre, ist die von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2). Man kann zur Diversifikation sagen, was man möchte: Faktisch stimmt es natürlich, dass der Anteil von Apple als maßgeblich angesehen werden kann. Trotzdem gibt es mehrere Faktoren, die für mich weiterhin für die Buffett-Holding sprächen.

Zum einen ist es Warren Buffett: Das Orakel von Omaha hat selbst noch das Zepter in der Hand und trifft federführend clevere Investitionsentscheidungen. Das gibt Sicherheit in der Krise. Und auch die Nachfolge des inzwischen 90-jährigen Buffett wird vermutlich geklärt sein.

Zum anderen ist Berkshire Hathaway trotzdem ein wenig diversifiziert. Auch Bankaktien gehören zur Beteiligungsgesellschaft dazu. Oder Lebensmittelaktien. Ganz zu schweigen von vielen kleinen Beteiligungen, die einen insgesamt diversifizierteren Mix ermöglichen.

Zu guter Letzt besitzt Berkshire Hathaway noch viel Potenzial: Mit weiterhin über 100 Mrd. US-Dollar in Cash könnte Buffett der Beteiligungsgesellschaft ein neues Profil verpassen. Das ist für mich ein idealer diversifizierter Mix und eine Basis für ein lediglich begrenztes Portfolio.

Die Dividendenaktie: Realty Income

Einen Dividendenschwerpunkt würde ich außerdem mit der Aktie von Realty Income (WKN: 899744) festlegen. Die seit über 50 Jahren anhaltende Dividendenhistorie und die 108 Dividendenerhöhungen über diesen Zeitraum sind einfach klasse. Das Geschäftsmodell ist als defensive Immobiliengesellschaft mit sogenannten Triple-Net-Lease-Verträgen defensiv. Derzeit winken außerdem 4,5 % Dividendenrendite. Das ist zugegebenermaßen eine interessante, günstige Ausgangslage.

Realty Income beweist jetzt in der Stärke außerdem seine defensive Klasse: Trotz eines durchwachsenen dritten Quartals lagen die Funds from Operations bei 0,82 US-Dollar und damit auf Vorjahresniveau. Für die ersten neun Monate konnte der US-REIT hingegen 2,55 US-Dollar ausweisen, was noch moderat über dem Vorjahreswert von 2,46 US-Dollar liegt.

Die Aktie von Realty Income vereint damit Diversifikation und eine starke Dividende. Mittel- bis langfristig ist die Aktie eine Basis für stabile und sogar moderat wachsende passive Einkünfte. Eine Basis, wenn die Auswahl begrenzt ist.

Die Wachstumsaktie: Teladoc Health

Trotzdem würde ich bei einer sehr begrenzten Auswahl versuchen, ein starkes Wachstum in mein Portfolio zu bringen. Die Aktie müsste jedoch viel Qualität auf sich vereinen wie ein gefragtes Geschäftsmodell, einen starken Megatrend und Potenzial. Meine Variante: Teladoc Health (WKN: A14VPK).

Teladoc Health wächst im noch jungen Markt der Telemedizin besonders rasant. Im dritten Quartal lagen die Umsätze bei 288,8 Mio. US-Dollar, was um 109 % besser als im Vorjahr gewesen ist. Die Visits kletterten stärker um 206 % auf 2,8 Mio. Definitiv ein rasantes Wachstum, aber innerhalb der gesamten Medizin eine vergleichsweise geringe Ausgangslage.

Mit der inzwischen durchgewunkenen Übernahme von Livongo Health bündelt der digitale Gesundheitskonzern weiteres Potenzial, Telemedizin und digitale Gesundheitsdienstleistungen könnten daher der Wachstumsmarkt des kommenden Jahrzehnts werden. Daher wäre das ebenfalls eine Aktie, die es in ein Portfolio mit lediglich drei Vertretern schaffen würde.

Bloß 3 Aktien: Was wäre deine Wahl …?

Wenn ich bloß drei Aktien kaufen dürfte, so fiele meine Auswahl jetzt auf Berkshire Hathaway, Realty Income und Teladoc Health. Damit würde ich versuchen, möglichst breit zu investieren und trotzdem defensive Klasse und Chancen gleichzeitig zu wahren. Nicht einfach unter diesen Prämissen.

Was wäre dein Wahl? Vielleicht ist das jetzt die viel wichtigere Fragestellung. Und vielleicht möchtest du dich ja sogar etwas an meiner Auswahl orientieren.

