Wenn ganz Deutschland elektrisch fährt, steigt der Energieverbrauch um ein Drittel

München (ots) - Treibstoffkosten für Elektrofahrzeuge amgünstigsten / Bei gleicher Besteuerung aller Treibstoffe wäre Benzinam günstigsten / "Synfuels" auf Basis elektrischer Energie mitdeutlichen Kostennachteilen / Verbrenner-Modelle schneiden bis 2030beim Vergleich der Gesamtkosten immer schlechter ab / Hersteller undZulieferer müssen Volumenproduktion von E-Autos kosteneffizientvorbereitenDie Vielfalt an Antriebsarten von Fahrzeugen steigt in dennächsten Jahren enorm, doch welcher alternative Treibstoff und welcheAntriebsart in Zukunft zum Einsatz kommen, hängt für Verbraucherneben ökologischen Fragen auch von den Betriebskosten ab. Die Studie"Alternative fuels and powertrains - Automotive strategy in a worldof diverse mobility" von Strategy&, der Strategieberatung von PwC,analysiert die Betriebskosten klassischer Verbrennungsmotoren, vonPlug-in Hybriden, Batteriefahrzeugen und Brennstoffzellenfahrzeugenbis zum Jahr 2030 für verschiedene Fahrzeugsegmente und-ausstattungen. Berücksichtigt werden dabei neben den erwartetenKosten- und Produktivitätsfortschritten bei alternativenAntriebsarten auch steigende Aufwände für Verbrennungsmotoren zurEinhaltung künftiger Emissions- und Effizienzrichtlinien. Letzteresorgen zwar für verringerte Kraftstoffkosten, können die Mehrkostenjedoch nur bedingt ausgleichen."Scheinbar ist es nur eine Frage der Zeit, bis Elektrofahrzeugegünstiger zu betreiben sind als Verbrenner. Die Analyse zeigt aber,dass Fahrzeugklasse und Reichweite für diesen Zeitpunkt einewesentliche Rolle spielen: Bei Fahrzeugen mit geringer Reichweite undin höherwertigen Segmenten wird er deutlicher früher erreicht. GroßeReichweiten dagegen wirken sich durch hohe Batteriekosten trotz dererwarteten Fortschritte in den kommenden Jahren negativ aus und dieKostenparität mit dem vergleichbaren Verbrenner-Modell ist für einFahrzeug mit 500km Reichweite bis 2030 nur in der Premiumklasseerreichbar", so Dr. Oliver Bollmann, Partner bei Strategy&Deutschland.Für das Jahr 2030 rechnen die Studienautoren damit, dassBrennstoffzellenfahrzeuge insbesondere für die Premiumklasse und hoheReichweiten zwar noch teurer sind als Verbrenner, jedoch unter denverschiedenen Angeboten die wirtschaftlichste Alternative sind.Dagegen hängen die Kostenvorteile alternativer Kraftstoffe, inklusiveStrom, stark von der jeweiligen Steuerbelastung ab. Bei Umlegen derheutigen Steuerlast fossiler Kraftstoffe auf die alternativenKraftstoffe wäre der Kostenvorteil umgedreht. Neben derKostensituation stellt sich aber auch die Frage, woher die Energiefür die alternativen Antriebe stammen kann. Wären aktuell alle Autosin Deutschland mit Strom betrieben, stiege der Strombedarf um rundein Drittel des heutigen Gesamtbedarfs pro Jahr. Wenn alle Fahrzeugeab sofort mit Wasserstoff fahren würden, wäre der Energiebedarf um66% höher. Im Fall von synthetischen Kraftstoffen wäre den Prognosenzufolge 206% mehr Energie notwendig."Strombasierte sogenannte 'Synfuels' in flüssiger Form oder alssynthetisches Erdgas sind dennoch eine sinnvolle Ergänzung", meintDr. Oliver Bollmann. "Dabei stehen vor allem Anwendungen mit hohemEnergiebedarf wie Schwerlast-Fernverkehr und Luftverkehr im Fokus,welche auf absehbare Zeit mit Batterieantrieben nicht sinnvollbetrieben werden können. Gleichzeitig wird dadurch dieSektorenkopplung ermöglicht, die für den Umbau des Energiesystemszwingend notwendig ist".Auch wenn nicht nur die Betriebskosten über Erfolg oder Scheiterneines Treibstoffs entscheiden, rechnen die Studienautoren damit, dassVerbrenner-Modelle schon in wenigen Jahren in immer mehrAnwendungsfällen ersetzbar werden. "Sowohl Hersteller als auchZulieferer müssen umdenken und sich auf das neue Zeitaltervorbereiten. Der Hochlauf der Volumenproduktion von E-Autos undKomponenten stellt die gesamte Wertschöpfungskette vor großeHerausforderungen bei der Einhaltung von Produktivitäts- undQualitätszielen. Die Herstellkosten müssen im Vergleich zu heute nochdrastisch sinken, um im neuen Zeitalter wirtschaftlichen Erfolg zuermöglichen. Wichtig ist außerdem ein klarer Fokus des Managementsauf Innovation. Die Mobilität der Zukunft erfordert kreative Ansätze,für die in Unternehmen ein entsprechender Nährboden geschaffen werdenmuss. Dafür braucht es auch die richtigen Leute - in Zukunft spielenElektrotechnik und chemische Prozesse eine zentrale Rolle in derAutomotive-Branche und Unternehmen sollten sich schon frühzeitig umentsprechende Talente bemühen", schließt Dr. Jörn Neuhausen,Principal bei Strategy& Deutschland.Die Ergebnisse der "Fuel and Powertrain Study 2018" finden Sieunter: http://ots.de/OvO956Über Strategy&Strategy& ist ein globales Team praxisorientierter Strategen.Unser Ziel ist es, unseren Klienten jederzeit den entscheidendenVorteil zu verschaffen. Wir verfügen über 100 Jahre Erfahrung in derManagementberatung und kombinieren diese mit der einzigartigenIndustrieerfahrung und den Ressourcen von PwC. Wir sind Teil desweltweiten PwC-Netzwerks. PwC bietet mit mehr als 236.000Mitarbeitern in 158 Ländern branchenspezifische Dienstleistungen inden Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatungan. 