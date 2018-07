"Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist": Dritter Landkrimi im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) - Dritter Landkrimi im Sommerprogramm: Das ZDF zeigt am Montag, 16.Juli 2018, 20.15 Uhr, den Fernsehfilm "Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist".Gerhard Liebmann spielt einen Dorfpolizisten in einer ehemaligenBergbaugemeinde, dem niemand die Aufklärung eines Mordes zutraut. DieORF-Produktion, die in Kärnten verortet ist, inszenierte Regisseur AndreasProchaska.Hannes Muck (Gerhard Liebmann) ist Postenkommandant in Hüttenberg und zum erstenMal mit einem Fall dieser Größenordnung konfrontiert: Eine 16-Jährige wird imstillgelegten Bergwerk tot aufgefunden. Kurz darauf ist klar, dass es sich nichtum einen Unfall handelt. Der schüchterne Polizist, der mit ChefermittlerHeinrich Plöschberger (Simon Hatzl) aus Klagenfurt vor Ort zusammenarbeitenmuss, nimmt die Herausforderung an: Er knüpft sich jeden Dorfbewohner einzelnvor und macht sich im Ort alle zu Gegnern.Die Ausstrahlung weiterer Landkrimis im ZDF ist für Winter 2018/2019 geplant.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/landkrimisPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell