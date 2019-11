"Wenn du durch die Hölle gehst, bleib nicht stehen" / Warum Casey Affleck im TELE 5-Interview Churchill zitiert (FOTO)

München, Deutschland (ots) - Oscar-Preisträger Casey Affleck ("Manchester by theSea") überzeugt am Dienstag, 26. November, 20:15 Uhr auf TELE 5 in seiner erstengroßen Hauptrolle:Als Privatdetektiv Patrick in dem Entführungs-Thriller "Gone Baby Gone - KeinKinderspiel", mit dem sein Bruder Ben Affleck sein Regiedebüt feierte.Auf die Frage, ob es für ihn schwierig ist, wenn sein Bruder Ben der Boss am Setist, antwortet Casey Affleck im TELE 5-Interview: "Ich kann versichern, dass wirnicht immer der gleichen Meinung waren, als wir zusammen aufgewachsen sind. Alsich aber gesehen habe, wie mein Bruder Morgan Freeman Anweisungen gab und diesersie auch befolgte, blieb mir gar keine andere Wahl (lacht)".Auch spricht Casey Affleck darüber, warum ständiger Sonnenschein ihn nichtglücklich macht und über lichte Momente im Leben. So verrät der Star, wie erextreme und depressive Rollen abschüttelt: "Was ganz wichtig ist, nicht lange indiesen Rollen zu verweilen. Man braucht lichte Momente an denen man festhaltenkann. Was sonst ist der Grund des Lebens? Wie Winston Churchill einmal sagte:"Wenn du durch die Hölle gehst, bleib nicht stehen."Überraschend Casey Afflecks Antwort, welcher Film sein Leben verändert hat: "Aufder Jagd nach dem grünen Diamanten"! Dieser Film hat mich geformt. Ich habe ihnmindestens 35 Mal gesehen. Oder vielleicht sogar noch öfters (lacht)."In "Gone Baby Gone" brillieren in weiteren Rollen Morgan Freeman, Ed Harris, AmyRyan sowie Michelle Monaghan. Mit Michelle Monaghan steht steht Casey Affleckübrigens derzeit wieder in einem Thriller ("Every Breath You Take") vor derKamera. Auch Veronica Ferres wurde für Christine Jeffs Filmprojekt engagiert.Textrechte: ©TELE 5-Kommunikation, Verwertung (auch auszugsweise) honorarfreinur bei aktuellem Programmhinweis auf TELE 5 und bei Nennung der Quelle.Das komplette Interview lesen Sie hier:https://www.tele5.de/filme/magazin/casey-affleck-interview/Pressekontakt:TELE 5 KommunikationBarbara BublatSenior Manager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 171barbara.bublat@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43455/4449184OTS: TELE 5Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell