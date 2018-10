Wenn du Dividenden magst, solltest du diese 3 Aktien lieben

Die durchschnittliche S&P 500-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 % auf, was etwa der Hälfte des langfristigen Durchschnitts entspricht. Inzwischen sind die Renditen von Bank-Anlagen und Staatsanleihen auch bei steigenden Zinsen nicht viel attraktiver. Aus diesem Grund braucht es heutzutage nicht viel, um die meisten einkommenssuchenden Investoren zu begeistern.

Deshalb werden diejenigen, die Dividenden mögen, zweifellos lieben, was Enterprise Products Partners (WKN: 915716), Magellan Midstream Partners (WKN: 358665) und MPLX (WKN: A1J7DR) zu bieten haben. Das Energy Midstream Master Limited Partners (MLPs) -Trio zahlt nicht nur weit überdurchschnittliche Dividenden, die derzeit zwischen 5,6 und 7,2 % liegen, sondern erhöht auch jedes Quartal kontinuierlich seine Ausschüttungen. Mit diesen soliden Dividenden und dem prognostizierten Wachstum ist dieses MLP-Trio perfekt für Dividendenfans.

Eine hochsichere Dividendenrendite

Enterprise Products Partners ist einer der größten Midstream-MLPs des Landes. Das Unternehmen betreibt nicht nur 50.000 Meilen an Pipelines, sondern auch Anlagen zur Aufbereitung, Lagerung und zum Export von Erdölprodukten. Langfristige Verträge sichern diese Vermögenswerte und ermöglichen dem Unternehmen stetige Gebührenerträge, während die Rohstoffe durch ihr System fließen. Derzeit werfen diese Verträge 1,5mal mehr Cashflow ab, als für die Gewinnausschüttung erforderlich ist. Dies liegt deutlich über dem Durchschnitt der meisten MLPs von 1,2. Hinzu kommt, dass Enterprise über eine starke Bilanz verfügt. Mit einer der höchsten Bonitäten unter den MLPs steht die Dividendenausschüttung in Höhe von 5,8 % auf einem soliden Fundament.

Doch so sehr auch Renditeanleger diese hohe Dividende lieben werden, was Enterprise noch attraktiver macht, ist sein stetiges Wachstum. Das Unternehmen hat seine Ausschüttung in jedem der letzten 56 Quartale und seit dem Börsengang (IPO) im Jahr 1998 um das 65-fache erhöht. Unterdessen hat es genügend Treibstoff gesammelt, um seine Ausschüttung auch in Zukunft weiter zu erhöhen. So sind derzeit Expansionsprojekte im Wert von 5,7 Milliarden USD im Bau begriffen und weitere auf dem Weg. Addiere die günstige Unternehmensbewertung und Enterprise wird zur ersten Wahl für Dividendenliebhaber.

Deutliches Wachstum am Horizont

Magellan Midstream Partners hat viele der gleichen Eigenschaften wie Enterprise Products Partners. Auch sie betreibt ein umfangreiches Portfolio an Pipelines und Terminals, die einen stetigen Cashflow generieren. Derzeit geht das Unternehmen davon aus, dass es genügend liquide Mittel erwirtschaften wird, um seine Ausschüttung von 5,6 % um mehr als das 1,2-fache zu decken. Inzwischen steht es mit Enterprise um die beste Bonität unter den MLPs im Wettbewerb. Das bedeutet, dass es auch über eine erstklassige Bilanz verfügt.

Darüber hinaus hat Magellan seine Ausschüttung seit dem Börsengang, im Jahr 2001, um das 65fache erhöht. Zudem wurde seit 2010 in jedem Quartal die Dividende erhöht. Das Pipeline-Unternehmen erwartet auch in den kommenden Jahren eine weitere Erhöhung der Ausschüttung. Für 2018 wird ein Wachstum von 8 % und für 2019 und 2020 eine Steigerung von 5 bis 8 % angestrebt. Das Unternehmen hat bereits Expansionsprojekte in Höhe von 2 Milliarden USD abgeschlossen. Zusammen mit seinem erstklassigen Finanzprofil macht das auch zukünftig eine weitere Erhöhung der vierteljährlichen Auszahlung sehr wahrscheinlich.







Eine höhere Dividende durch einen neuen Wachstumsmotor

MPLX bietet mit 7,2 % die höchste Dividendenrendite dieser Gruppe. Sie steht ebenfalls auf einem soliden Fundament, da sie im vergangenen Quartal durch den Cashflow um den Faktor 1,36 abgedeckt wurde. Darüber hinaus liegt die Verschuldungsquote auf dem niedrigen Niveau von Enterprise und MPLX. Aus diesem Grund sollte das Unternehmen in den kommenden Jahren keine Probleme haben, seine Dividende aufrechtzuerhalten.

Vielmehr sollte MPLX in der Lage sein, seine Ausschüttung an die Investoren weiter zu erhöhen. Dies ist in jedem der letzten 22 Quartale gelungen. Das Unternehmen begann das Jahr mit laufenden Expansionsprojekten im Wert von 2 Milliarden USD. MPLX geht davon aus, dass diese das 10 %ige Dividendenwachstum im aktuellen Jahr weiter stützen werden. Darüber hinaus hat es in diesem Jahr mehrere neue Ausbauprojekte gewonnen. Dazu gehört auch der Beginn der nächsten Entwicklungsphase der Realisierung neuer Öl- und Gasfernleitungen. Da viele neue Projekte gewonnen wurden und weitere in der Vorbereitung sind, sollte MPLX über genügend Treibstoff verfügen, um seine Ausschüttung in den kommenden Jahren weiter anzuheben.

Die besten Alternativen für Dividendenjäger

Enterprise Products Partners, Magellan Midstream Partners und MPLX bieten nicht nur weit überdurchschnittliche Erträge, sondern erhöhen auch seit langem jeden Monat ihre Ausschüttung. Diese stetig steigende Ertragskraft hat das Potenzial, in den kommenden Jahren für marktüberlegene Zuwächse zu sorgen. Deshalb sollten diejenigen, die Dividenden mögen, dieses MLP-Trio lieben.

Matthew DiLallo besitzt Enterprise Products Partners-Aktien. The Motley Fool empfiehlt Enterprise Products Partners- und Magellan Midstream Partners -Aktien.

Dieser Artikel von Matthew DiLallo erschien am 27.09.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.