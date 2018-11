Wenn alleine nichts mehr geht - im Pflegefall gut abgesichert (FOTO)

Frankfurt (ots) -Anziehen, Kochen, Körperpflege - alltägliche Dinge, die für immermehr Menschen nicht allein zu bewältigen sind. Die DVAG erklärt,warum die gesetzliche Pflegeversicherung finanziell oft nichtausreicht und wie man sich zusätzlich absichern kann.Alleine einkaufen oder mal einen Ausflug in die Stadt zumKaffeekränzchen - mit voranschreitendem Alter können alltäglicheDinge immer schwieriger werden. Das Institut der deutschen Wirtschaftrechnet bis 2035 mit rund vier Millionen Pflegebedürftigen. In denGroßstädten ist die Not besonders groß: Schon jetzt kann rund einViertel der Pflegebedürftigen die Kosten für ambulante oderstationäre Versorgung allein nicht tragen und bezieht dieSozialleistung "Hilfe zur Pflege" vom Staat. Die Experten der DVAGerklären, warum die gesetzliche Pflegeversicherung oft nichtausreicht und raten zu einer Pflegezusatz- oder einerPflegerentenversicherung.Pflegebedürftig? Das kann teuer werden!Pflegebedürftig zu sein wird mit zunehmendem Alter zwarwahrscheinlicher, trifft aber durchaus auch junge Menschen.Vorhersehbar sind diese Schicksalsschläge meistens nicht, finanzielleProbleme nicht selten vorprogrammiert. Denn die gesetzlichePflegeversicherung übernimmt lediglich einen Teil der entstehendenKosten, die zum Beispiel durch ein Pflege- oder Altersheim anfallen.Und das kann ziemlich schnell richtig teuer werden: Bundesweitbeträgt die eigene Zuzahlung für einen Platz im Pflegeheimdurchschnittlich etwa 1.500 Euro, ohne anerkannten Pflegegrad liegendie Kosten im Durchschnitt bei rund 3.000 Euro - Monat für Monat,Jahr für Jahr. Und ehe man sich versieht, ist das ganze Ersparte vielzu früh aufgebraucht. "Eine Pflegezusatzversicherung hilft, eineangemessene Pflege sicherzustellen, indem sie die dabei entstehendenhohen Kosten auffängt", erklären die Versicherungsprofis der DVAG.Die gesetzliche Pflegeversicherung ist allenfalls als Grundversorgunggedacht. "Wer sich ernsthaft gegen das Pflegerisiko absichern möchte,sollte privat vorsorgen - auch um die eigenen Kinder vor etwaigenKostenübernahmepflichten zu schützen", so die DVAG-Vermögenberater.Versorgungslücken frühzeitig schließenEine weitere Möglichkeit, den Lebensabend finanziell abzusichern,besteht in der Pflegerentenversicherung. Diese zahlt dem Versichertenbei Eintritt der Pflegebedürftigkeit einen festen monatlichen Betragbis zum Lebensende. Die Höhe der Pflegerente hängt vom attestiertenPflegegrad ab. "Mit dem Abschluss der Pflegerente besteht einsofortiger Versicherungsschutz. Sobald der Versicherungsfalleintritt, müssen keine Beitragszahlungen mehr geleistet werden", sodie DVAG-Experten. "Darüber hinaus sollte beim Abschluss einerPflegerentenversicherung darauf geachtet werden, dassBeitragsstabilität gilt. Die Beiträge können dann nicht nachträglicherhöht werden."Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeMit rund 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe über 8 Mio. Kunden zuden Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG istDeutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietetumfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichtenfinden Sie unter www.dvag.dePressekontakt:Wilhelm-Leuschner-Straße 2460329 FrankfurtT: 069-2384-127F: 069-2384-867E: pressemeldung@dvag-presseservice.dewww.dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell