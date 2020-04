Wenn alle Dämme brechen, hilft das Grundeinkommen, schwimmen zu lernen / Verein verschenkt Grundeinkommen:10x12.000 Euro für ein Jahr ohne Existenzangst (FOTO)

Berlin (ots) - Das Grundeinkommen ist da: 1000 Euro pro Monat - unbürokratisch, bedingungslos und schnell. Was im Großen helfen könnte und aktuell bundesweit debattiert wird, wird im Kleinen bereits getestet. Der Verein Mein Grundeinkommen (https://www.mein-grundeinkommen.de/) verschenkt am Mittwoch, dem 29. April 2020, an zehn Menschen bedingungslose Grundeinkommen für ein ganzes Jahr.Die Idee des Grundeinkommens steht hoch im Kurs: Die Mehrheit der Deutschen befürwortet die Einführung, wie eine aktuelle Umfrage (https://www.mein-grundein kommen.de/verein/presse/pressemitteilungen/grundeinkommen-jetzt-mehrheit-der-deu tschen-befuerwortet-1-000-euro) des Meinungsforschungsinstituts Civey belegt.Margrit Sartorius, bekannte Schauspielerin und Grundeinkommens-Gewinnerin , beschreibt im Interview mit einem TV-Sender den Grund: "Ich erlebe gerade ganz viele Kolleg:innen, die wirklich richtig schwimmen. Ich dachte einfach nur: ,Mein Gott, bin ich gesegnet, dass ich jetzt so eine Grundlage habe.'"Michael Bohmeyer, Gründer von Mein Grundeinkommen , ergänzt: "Das Grundeinkommen tut genau das, was in unserer labilen und komplexen Welt notwendig ist: Es gibt den Menschen die Voraussetzung, eigenständig mit der Komplexität umgehen zu können. Oder apokalyptischer formuliert: Wenn alle Dämme brechen, dann hilft das Grundeinkommen dabei, schwimmen zu lernen."Die Verlosung ist ab sofort geöffnet, die Ziehung der Losnummern erfolgt am 29. April um 19 Uhr im Live-Stream. Die Teilnahme ist kostenlos; mitmachen können alle, die sich auf der Webseite (https://www.mein-grundeinkommen.de/verlosung/uebersicht) des Vereins anmelden.Mein Grundeinkommen ist gemeinnütziges Start-Up und junge NGO zugleich. Via Crowdfunding werden Spenden gesammelt und sobald 12.000 Euro zusammen gekommen sind, werden diese als Bedingungsloses Grundeinkommen mit 1000 Euro im Monat für ein Jahr verlost. Der Zuspruch ist groß: 2014 gegründet, befeuern wir heute mit über 1,7 Millionen Nutzer:innen und über 130.000 Groß- und Kleinstspender:innen die Debatte rund um das Bedingungslose Grundeinkommen. Mehr Infos unter Mein Grundeinkommen (https://www.mein-grundeinkommen.de/erkenntnisse/was-ist-es) oder auf der Presseseite (https://www.mein-grundeinkommen.de/verein/presse) .Pressekontakt:Für Rückfragen erreichen Sie Veronika Wallner, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, im Home-Office mobil unter: 01578.3486899 oder via E-Mail: presse@mein-grundeinkommen.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142772/4575927OTS: Mein Grundeinkommen e.V.Original-Content von: Mein Grundeinkommen e.V., übermittelt durch news aktuell