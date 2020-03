Wenn Zinssenkungen verpuffen – was Sie wissen sollten!

Liebe Leser,

ich hatte an dieser Stelle schon mit sinkenden Zinsen in den USA gerechnet. Dass es gestern passieren würde, war jedoch nicht absehbar. Denn die Zinssenkungen der US-Zentralbank Fed kam gestern allem Anschein nach wie aus dem Nichts. Die Zinsen sind um 0,5 Prozentpunkte gesunken. Damit haben die Zentralbank-Macher offenbar eher Ängste an den Märkten ausgelöst als Erleichterung. Ein Crash könnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung