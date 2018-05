Wenn die Wärme schön verpackt ist: Die neue Hoval Wärmepumpe läuft leise, spart Platz und sieht gut aus (FOTO)

München (ots) -1975 hat Hoval seine erste Wärmepumpe installiert. Die neueWärmepumpenfamilie Hoval UltraSource® spiegelt diese mehr als40-jährige Erfahrung wider. Die hocheffizienten Wärmepumpen fürEinfamilienhäuser sind jetzt noch kleiner und zudem schön verpackt.Die Hoval UltraSource® bezieht die Wärme entweder aus der Luft,aus dem Erdreich oder dem Wasser. Kommt die Energie aus der Luft,braucht sie zusätzlich zur Inneneinheit eine Außeneinheit, die in derRegel im Garten aufgestellt wird."The Sound of Silence" in PerfektionDie UltraSource® räumt definitiv mit dem Vorurteil auf,Wärmepumpen würden viel Lärm verursachen. Hoval hat den Schallverschiedener Außeneinheiten von Luft/Wasser-Wärmepumpen verglichen:Der Geräuschpegel der UltraSource® ist innerhalb ihrerLeistungsklasse einer der tiefsten. Auch die Inneneinheiten sind dankModulation extrem leise. Kurz: Die UltraSource® ist so geräuscharm,dass sie nicht einmal in den Keller muss. Sie kann im Hobbyraum oderin der Waschküche stehen ohne durch unangenehme Geräuscheaufzufallen. Die Effizienz der Hoval UltraSource® gehört in ihrerLeistungsklasse zu den höchsten. Das Geheimnis liegt in derausgereiften Hoval Technik, die sich über die Jahre stetigweiterentwickelt hat.Platzmangel ist bei der UltraSource® kein Thema mehr. SchmaleTreppen, enge Korridore? Kein Problem für die UltraSource®. Sie passthindurch, weil sie so kompakt gebaut ist wie ein kleiner Schrank.Deshalb braucht sie auch wenig Platz. Ist der Speicher für dasWarmwasser in die Wärmepumpe integriert, spart das zusätzlich Platz,denn ein externer Speicher ist nicht mehr nötig. Die hochmoderneWärmepumpe lässt sich sogar direkt in eine Ecke stellen, weil dieAnschlüsse entsprechend platziert sind. Das macht die Installationeinfach und flexibel.Die Wärmepumpe als Design-Element: Ist das überhaupt möglich? DieInneneinheit der UltraSource® sieht beinahe aus wie ein Wohnelement.Vor allem durch das Design der Ausseneinheit punktet dieLuft/Wasser-Wärmepumpe mit ihrem Aussehen. Sie gleicht mit ihrenLamellen eher einem modernen Gartenmöbel oder einem Fassadenelement.Clevere Regelung senkt KostenDie Systemregelung der UltraSource® funktioniert so clever, dasssie die Betriebskosten senkt. In die Regelung Hoval TopTronic® Elassen sich weitere Hoval Produkte wie etwa thermischeSolarkollektoren und eine Komfortlüftung einbinden. Mit deroptionalen Online-Anbindung hat der Anlagenbetreiber seine HovalSystmlösung immer und überall im Griff. Die Fernabindung ermöglichtes, das System übers Tablet oder Smartphone zu steuern, den Tages-oder Wochenablauf anzupassen und damit Energie zu sparen. Darüberhinaus kann auch Photovoltaik in das Gesamtsystem integriert werden,sodass die UltraSource® Solarstrom nutzt. Die Hoval Systemlösung, inder alle Komponenten zu Gunsten hoher Energieeffizienz perfektineinander greifen, sorgen so für komfortabel warme Räume und einangenemes Raumklima. Zugleich schonen sie die Umwelt und den eigenenGeldbeutel.Pressekontakt:Heike Mahlerheike.mahler@hoval.com+49 (0) 89 922097-128Hoval GmbHHumboldtstraße 30, 85609 AschheimOriginal-Content von: Hoval GmbH, übermittelt durch news aktuell