Düsseldorf/Gütersloh (ots) - Alleinerziehende tragen dauerhaft die kompletteemotionale und finanzielle Verantwortung für sich und ihre Kinder. Sie sinddeshalb besonders anfällig für psychosomatische Erkrankungen wie chronischeErschöpfung oder Depression. Unter ständiger Anspannung und Stress leidetoftmals auch die Eltern-Kind-Beziehung. Diese Erfahrung veranlasste den Arzt undPsychoanalytiker Prof. Dr. Matthias Franz, Universitätsklinikum Düsseldorf, mitseinem Team ein - mehrfach ausgezeichnetes - Bindungstraining für belasteteAlleinerziehende und ihre Kinder zu entwickeln. Das neue stationäreUnterstützungsangebot "wir2Reha" basiert auf den Erfahrungen dieses bundesweitin kommunalen Einrichtungen ambulant angebotenen "wir2"- Präventionsprogramms;es stärkt in 20 Gruppensitzungen die Eltern-Kind-Bindung, das seelischeGleichgewicht der Betroffenen und die sozialen Kompetenzen für den Alltagfördert - auch zum Wohle der Kinder."wir2Reha" hilft Alleinerziehenden, die in einer stationären Reha-Maßnahmebehandelt werden. Das Angebot umfasst auch die begleitende Betreuung für Kinderim Vor- und Grundschulalter durch die Klinik - bei Bedarf ergänzt durch einpädagogisches Beratungsangebot für die Patienten. Der Testlauf im CelenusKlinikum Schömberg (seit 2016) verlief ausgesprochen erfolgreich. DasBundesministerium für Bildung und Forschung und die Deutsche Rentenversicherunghaben nun für das Projekt "Zuweisung und Etablierung eineszielgruppenspezifischen Angebots für alleinerziehende Mütter in der stationärenpsychosomatischen Rehabilitation" begleitende Forschungsmittel bewilligt, um dieWirkung des Programms "wir2Reha" zu evaluieren."Wir können sofort mit dem wir2Reha-Programm starten", erklärt Matthias Franz."Die Celenus Kliniken in Schömberg und im sächsischen Bad Elster haben bereitsdie organisatorischen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung derStudie geschaffen." Für die Evaluation wird es Kontrollgruppen geben, die dieRehabilitationsmaßnahmen ohne "wir2Reha" durchlaufen, um die Wirksamkeit derProjektteilnahme zu prüfen.Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzender der Walter Blüchert Stiftung, gratuliertMatthias Franz samt Team: "Als Träger des wir2-Projektes freuen wir uns, dassnoch mehr Alleinerziehende und ihre Kinder von unserem Kooperationsprojektprofitieren können."