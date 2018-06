Wenn der Traumurlaub am Geld zu scheitern droht / Deutsche würden für ihre Traumreise einen Kredit aufnehmen

Bonn (ots) - Ein Ausflug ins Sauerland, ein Städtetrip nach Parisoder drei Wochen ans andere Ende der Welt - für Jeden bedeutet Urlaubetwas anderes. Und nicht Jeder kann sich jeden Wunsch erfüllen undden Traumurlaub Wirklichkeit werden lassen. Das geht aus den Zahlender aktuellen norisbank Umfrage hervor. So gaben 13,5 Prozent derBefragten an, in diesem Jahr nicht in den Urlaub zu fahren. DerHauptgrund für mehr als ein Drittel von ihnen: Sie haben nichtausreichend Geld, um zu verreisen.Der Verzicht auf den Urlaub ist natürlich eine Möglichkeit,adäquat auf aktuelle finanzielle Engpässe zu reagieren - eine andereist die Nutzung eines der gerade in diesem Jahr oftmals sehrattraktiven Ratenkredit-Angebote, um die langersehnte Reise doch wahrwerden zu lassen. Mehr als ein Drittel der Befragten (33,9 Prozent)kann sich vorstellen, für den Traumurlaub auch einen Kreditaufzunehmen. Erstaunlich in diesem Kontext: Im Jahr 2017 war dieKreditbereitschaft in Sachen Reisen mit 44,9 Prozent noch wesentlichhöher - zugleich war auch die Ausgabenbereitschaft für den Urlaubgrößer: Durchschnittlich lagen die Ausgaben pro Person für denHaupturlaub im Jahr 2017 bei 1.034 Euro während die Deutschen indiesem Jahr planen, nur 940,68 Euro im Schnitt auszugeben.Kreditaffin: Junge Menschen im WestenDen Zahlen der aktuellen norisbank Umfrage zufolge sind es auch indiesem Jahr, wie schon bei der Befragung 2017, vor allem jungeMenschen, die sich vorstellen können, einen Kredit für eine Reiseaufzunehmen. In der Gruppe der 18- bis 34-Jährigen - die jüngsteAltersgruppe der Befragung - ist die Kreditbereitschaft mit 45,7Prozent um mehr als 10 Prozentpunkte höher als bei den 35- bis49-Jährigen (34,9 Prozent) und um mehr als 20 Prozentpunkte höher alsbei der ältesten Gruppe der Befragung - den 50- bis 69-Jährigen (23,4Prozent).Wie bereits bei der norisbank Umfrage 2017 gibt es weiterhinregionale Unterschiede in Sachen Kreditbereitschaft: Mit 36,3 ProzentKreditbereiten führt der Westen die Liste an. Nicht verwunderlich,liegen in der Gruppe der Befragten, die eigentlich aus Geldmangel aufUrlaub verzichten müssten, die Menschen im Westen doch mit 40,3Prozent ganz vorn. Ein Kredit ist für sie die Möglichkeit, denTraumurlaub trotzdem noch Realität werden zu lassen.Auch im letzten Jahr waren die Menschen im Westen des LandesSpitzenreiter in Sachen Kreditbereitschaft. Danach folgen in diesemJahr wie 2017 wieder der Süden mit 34,5 Prozent und der Osten mit32,5 Prozent. Das Schlusslicht bildet der Norden: Hier können sichlediglich 29,4 Prozent vorstellen, eine Reise über einen Kredit zufinanzieren.Fernweh treibt KreditbereitschaftAber wann sind die Deutschen bereit, sich für die Finanzierungihres Urlaubs das benötigte Geld bei der Bank zu leihen? Die Antwortlautet eindeutig: Je ferner und damit oftmals auch teurer dasReiseziel, desto größer die Kreditbereitschaft - so das Ergebnis deraktuellen norisbank Umfrage, die damit den Trend derVorjahres-Befragung bestätigt. Ganze 43,5 Prozent der kreditwilligenBefragten sind sich sicher: Für eine Fernreise außerhalb Europaswürden sie sich auch Geld leihen. Auf Platz 2 dieser Zielgruppe folgtkurz darauf mit 41,2 Prozent die Weltreise. Auch eine exklusiveKreuzfahrt würden 29,7 Prozent "auf Pump" machen. Gerade diese Art zureisen scheint weiterhin im Trend zu liegen - das bestätigen auchaktuelle Zahlen von Statista zur Kreuzfahrtbranche. Demnach zog es imJahr 2017 2,7 Millionen Menschen mit einer Kreuzfahrt auf das weiteMeer oder auch auf Flüsse. Im Jahr 2009 waren es mit 1,4 MillionenPassagieren noch fast die Hälfte."Generell gilt: Wer einen Ratenkredit für die Urlaubsfinanzierungaufnimmt, sollte eine möglichst kurze Laufzeit mit gut leistbarenMonatsraten wählen", empfiehlt Maik Wennrich, LeiterProduktmanagement bei der norisbank. "Meist sind maximal 12 Monateoptimal. So verhindert man oft Überschneidungen mit anderen Kreditenund spart Zinsen. Wichtig ist aber natürlich, sich die Raten auchleisten zu können. Darum kann gerade bei der Realisierung einerlangersehnten Traumreise mit einem dafür erforderlichen höherenKreditbetrag unter Umständen auch eine längere Laufzeit sinnvollsein." Eine interessante Überlegung könnte auch die Teilfinanzierungsein. "Hierbei kann man nur einen Teil des Urlaubs finanzieren undsich den Rest aus Ersparnissen leisten", so Wennrich weiter. "Sobleibt der Kreditrahmen überschaubar." Generell ist es wichtig, deneigenen Finanzbedarf richtig einzuschätzen. Wird er zu hocheingeschätzt, muss der Kreditnehmer einen unnötig hohen Kredittilgen. Wer den Kreditrahmen jedoch zu niedrig ansetzt, dem gehtvielleicht noch im Urlaub das Geld aus. Und genau das sollte jagerade in der schönsten Zeit des Jahres eigentlich vermieden werden.Über die UmfrageDie norisbank hat zusammen mit dem MarktforschungsinstitutInnofact AG 1.000 Personen ab 18 Jahren bevölkerungsrepräsentativnach Alter und Geschlecht befragt. 