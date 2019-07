Wenn die To-do-Liste zur Last wird / Orizon Arbeitsmarktbefragung legt größte Stressfaktoren im Job offen (FOTO)

Augsburg (ots) -"Kannst Du das nicht noch schnell erledigen?" oder "Das mussunbedingt heute noch fertig werden!" - den meisten Berufstätigendürften diese oder ähnliche Worte sehr bekannt vorkommen. Vielestehen in ihrem Job ständig unter Strom. Dass Zeitdruck fürArbeitnehmer*innen tatsächlich der größte Stressfaktor amArbeitsplatz ist, zeigen nun die Resultate der OrizonArbeitsmarktbefragung 2019. Für die bevölkerungsrepräsentative Studiebefragte das unabhängige Marktforschungsinstitut Lünendonk im Auftragvon Orizon insgesamt 2.012 Menschen.Beschäftigte in Deutschland machten 2017 über zwei MilliardenÜberstunden, rund die Hälfte davon unbezahlt. Seitdem dürfte sich dieSituation kaum entscheidend verändert haben - und das geht nichtspurlos an den Arbeitnehmer*innen vorbei. 66,6 Prozent der Befragtenin der neuen Orizon Arbeitsmarktbefragung nannten "Zeitdruck" alsgrößten Stressfaktor ihres Jobs, gefolgt von "Zu viele Aufgaben undzu wenig Personal" (50,8 Prozent). Beide Faktoren und die Häufigkeitihrer Nennung zeigen ebenso wie die Zahl der Überstunden an, dassviele Berufstätige in ihren Unternehmen unter großem Druck stehen.Auf den Rängen 3 und 4 der größten Stressfaktoren stehen "Ärger mitden Kollegen" (37,9 Prozent) und "Ärger mit Vorgesetzten" (37,8Prozent). "Für uns als Arbeitgeber ist es selbstverständlich, unserenMitarbeitenden die größtmögliche Wertschätzung entgegenzubringen",sagt Roman Hennig, CEO des Personalunternehmens Orizon. "Dazu gehörtauch, nach stressigen Phasen, die es immer wieder gibt, fürEntlastung und Ausgleich zu sorgen. Nur so fühlen sich Menschen inihrem Job dauerhaft wohl."Insgesamt ist die Zahl der Arbeitnehmer, die in ihrem Job nacheigenen Angaben unter psychischer Belastung leiden, seit geraumerZeit auf hohem Niveau stabil. Für 2019 liegt der Wert bei 67 Prozentund damit leicht höher als im Vorjahr. Schaut man auf dieUnterschiede zwischen den Geschlechtern, tritt Erstaunliches zu Tage:Männer empfinden mit 68,3 Prozent häufiger psychischen Stress auf derArbeit als Frauen (64,8 Prozent). Die körperliche Belastung amArbeitsplatz hingegen ist übrigens - geschlechterübergreifend - seitJahren rückläufig. Lag sie in 2017 und 2018 noch bei 47 bzw. 44Prozent, ist sie nun auf 41 Prozent gesunken.Selbstbewusste Beschäftigte auf der Suche nach höherem VerdienstStressfaktoren hin oder her: Mehr als jede*r Vierte - rund 81Prozent der Befragten - fühlt sich 2019 wohl am aktuellenArbeitsplatz. Wohlfühlen ist jedoch offenbar nicht in jedem Fallegleichbedeutend mit dem Wunsch zum Bleiben, denn rund 24 Prozent sindaktuell aktiv auf der Suche nach einem neuen Job. Die Tendenz istgegenüber dem Vorjahr leicht steigend. Dabei sind dieArbeitnehmer*innen durchaus selbstbewusst: 69 Prozent betrachten ihreChancen, heute in Deutschland einen neuen Job zu finden, als "sehrgut" oder "eher gut". Dieser Wert, der im Vorjahr noch bei 63 Prozentlag, gilt nicht nur für die Wechselwilligen, sondern für alleBefragten der Studie. Die Beweggründe für den angestrebten Wechselsind vielfältig. Ganz oben steht der Wunsch nach besserem Verdienst(47,3 Prozent), gefolgt von besseren Aufstiegsmöglichkeiten (30,9Prozent) und dem Wunsch nach neuen Erfahrungen (29 Prozent). Immerhin27,3 Prozent der Wechselwilligen erhoffen sich von einer neuen Stelleauch ein besseres Betriebsklima - hier schließt sich der Kreis zu dengrößten Stressfaktoren im Job. 