Wenn der Thermomix nicht mehr kocht und das Auto nicht mehr aufgeht (FOTO)

Reutlingen (ots) -Die Weihnachtsvorbereitungen sind in vollem Gange. Noch schnelldie letzten Zutaten einkaufen, frisch rasieren, einmal durch dieWohnung saugen und im Thermomix das Weihnachtsmenü zaubern.Und dann schlägt der Fehlerteufel zu und alles kommt anders. DasAuto geht nicht auf, weil der Schlüssel kaputt ist. Der Rasierer tutkeinen Mucks mehr - ebenso der Staubsauger und dann gibt auch nochder Thermomix den Geist auf. Na dann, frohe Weihnachten!Aber zum Glück ist Weihnachten ja das Fest der Liebe, bei dem esum innere Werte geht. Das Fest, bei dem jeder locker darüberhinwegsieht, wenn Krümel unterm Tisch liegen und es statt Gänsebratendie leckeren Reste aus der Gefriertruhe gibt.Was, bei Ihnen ist das anders?Dann liegen Sie voll im Trend. Aber zu Ihrer Beruhigung - dieWahrscheinlichkeit, dass gleich vier Geräte an einem Tag kaputtgehen, ist ausgesprochen gering. Doch manchmal ist es schon schlimmgenug, wenn nur ein elektrisches Gerät ausfällt. Vor allem in Zeiten,in denen es immer weniger Reparatur-Handwerker gibt. Schon heute gibtes in Deutschland Gegenden, in denen weit und breit keine Werkstattzu finden ist. Doch das reparierende Handwerk hat vom Handel gelerntund den Onlinehandel-Trend auf die Reparatur übertragen. Unter demNetz von www.vangerow.de werden auch "Versand-Reparaturen" angeboten.Autoschlüssel, Thermomix, Navigationsgeräte, Rasierer, Saugroboterund viele andere Geräte, die per Post verschickt werden können,finden so den Weg zu einem richtigen Reparatur-Spezialisten. "OhneRisiko," so Geschäftsführer Detlef Vangerow. "Durch unserenkostenlosen Kostenvoranschlag fallen nur Kosten an, wenn dieReparatur erfolgreich ist. Abgesehen von einer kleinenRückversand-Pauschale." Vangerow ist es ernst mit der Reparatur. Erwill sie für Verbraucher so einfach wie möglich machen und ihr wiedereinen festen Stellenwert in der Gesellschaft geben. Auch politischist er aktiv und kämpft für bessere Reparaturbedingungen.