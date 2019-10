München (ots) - Das Ende des Sommers ist bei TELE 5 noch langekein Grund etwa sowas wie Trübsal zu verspüren. Niemals - denn, umHimmelswillen, schaut doch nur, wie farbenfroh die Blätter leuchtenund erst recht unsere Quoten!In der Prime Time war ziemlich viel Wind: Zur besten Sendezeitzwischen 20.00 und 23.00 Uhr erzielte TELE 5 einen neuen Spitzenwertfür alle Septembermonate seit Senderbestehen mit durchschnittlich 1,7% Marktanteil. Auch die Werbeblockreichweite glänzte als stärkste imlaufenden Jahr mit durchschnittlich 179.000 Zuschauer.Der September stimmt TELE 5 in der Access-Prime ebenfalls froh:Mit 2,2 % Marktanteil und während der Werbepausen in dervermarktungsrelevanten Zielgruppe (20-59 Jahre) im Schnitt 145.000Zuschauer, war die September-Access-Prime auf TELE 5 die stärkste deslaufenden Jahres und noch dazu die stärkste seit Senderbestehen. DreiSeptember-Spielfilmhighlights schafften es nach Marktanteil sogarunter die TELE 5 Top 10 des Jahres.Stephen King's "Christine" mit insgesamt 3,9 % Marktanteil bislangauf Platz 5, das Action-Manifest "R.E.D. 2" zieht mit 4,0 %Marktanteil gleich auf Platz 3 durch und ein weiterer StephenKing-Septemberklassiker "Dolan's Cadillac" schaffte es mit 4,4 %Marktanteil sogar auf Platz 2.Jetzt schauen wir einfach mal gespannt, wie der Oktober wird. Dennwie sagt man so gern..."Ein Herbst, hell und klar, ist gut für das kommende Jahr." TELE 5Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE1.2, 01.01.2008-30.09.2019 Marktstandard: TV; Angaben bezogen aufZuschauer 20-59 Jahre, sofern nicht anders angegeben.Pressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell