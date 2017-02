Wenn der Säureblocker zu Muskelkrämpfen führt (FOTO)

Ismaning (ots) -Süßes und Fettiges in der Weihnachtszeit, reichlich Alkohol imKarneval, Fastnacht oder Fasching, im Sommer Deftiges vom Grill undzwischendurch im Büro viel mehr Kaffee als gut tut...... Anlässe, umden Magen zu reizen, gibt es mehr als genug. Doch der Magen wehrtsich: Saures Aufstoßen und Sodbrennen zeigen häufig seineÜberforderung an. Etwa jeder Dritte leidet zumindest gelegentlichdarunter, in höheren Altersgruppen steigt die Zahl der Betroffenendeutlich.Wenn Hausmittel nicht ausreichen oder nicht schnell genug helfen,wird häufig zu Medikamenten gegriffen, die als "Protonenpumpenhemmer"bezeichnet werden. Zwei der Wirkstoffe, Omeprazol und Pantoprazol,sind auch rezeptfrei erhältlich und zählen aufgrund ihrer Wirksamkeitzu den beliebtesten Mitteln gegen säurebedingte Magenbeschwerden.Allein mit Omeprazol wurden 2015 - rezeptfrei und verordnet zusammengerechnet - fast 500 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet.Protonenpumpenhemmer blockieren sehr effektiv die Säureproduktionim Magen und lindern rasch die säurebedingten Beschwerden - aberdiese Wirkung gibt es nicht umsonst. Die Liste möglicherNebenwirkungen ist lang, und bei einigen davon sind fastdetektivische Fähigkeiten gefragt, um Zusammenhänge zu erkennen. Oderhätten Sie erwartet, dass Wadenkrämpfe, Verspannungen oderHerzrhythmusstörungen irgendetwas mit dem Mittel gegen Sodbrennen zutun haben könnten, das Sie seit längerem einnehmen?Das Bindeglied ist der Mineralstoff Magnesium: Unverzichtbar füreine Vielzahl von Vorgängen im Körper, aber nicht von diesem selbstherstellbar. Der Mensch muss seinen kompletten Magnesiumbedarf vonetwa 300-400 mg/Tag mit der Nahrung aufnehmen - aber genau dasbehindern Protonenpumpenhemmer, vor allem wenn sie längerfristigeingenommen werden. Wer Sodbrennen und Co. also häufig mit Omeprazoloder Pantoprazol bekämpft, sollte auf seinen Magnesiumhaushaltachten.Weizenkleie, Kürbiskerne und Nüsse sind beispielsweise guteMagnesiumlieferanten, auch Hülsenfrüchte und Vollkornbrot tragen mitetwa 100mg Magnesium pro 100g des Lebensmittels zu einerausgeglichenen Magnesiumbilanz bei. Ist die Aufnahme des Mineralsjedoch z.B. durch Protonenpumpenhemmer behindert oder derMagnesiumbedarf erhöht, etwa durch Schwangerschaft, viel Sport,Diabetes oder verschiedene Medikamente, so lässt sich der Bedarf desOrganismus allein durch die Nahrung kaum mehr decken. Dann sindMagnesium-Präparate wie z.B. Magnesium-Diasporal 300mg (Apotheke) zuempfehlen. Das darin enthaltene Magnesiumcitrat wird im Gegensatz zuanorganischem Magnesiumoxid unabhängig von der Magensäure resorbiert.Es ist frei von künstlichen Süß- und Farbstoffen und schmecktangenehm leicht nach Orange. Es löst sich in Wasser, Saft oder Teeklar auf und sprudelt nicht. So können Magnesiummangelzuständeschnell und körperfreundlich ausgeglichen werden.Mit Magnesium-Diasporal 300mg lässt sich der Magnesiumbedarflangfristig und gezielt decken - sinnvollerweise nicht erst dann,wenn Muskelkrämpfe, Verspannungen, Kribbeln und Taubheitsgefühl aufeinen Mangel hinweisen, sondern schon vorbeugend. Und parallel zurMagnesium-Einnahme könnte man ausprobieren, ob nicht doch dieHausmittel und eine Ernährungsumstellung ausreichen, um dasSodbrennen in den Griff zu bekommen.Pressekontakt:WEDOpress GmbHAngelika LempSossenheimer Weg 5065824 SchwalbachTel.: 06196-9519968E-Mail: angelika.lemp@wedopress.deOriginal-Content von: WEDOpress GmbH, übermittelt durch news aktuell