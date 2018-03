Wenn der Rhythmus zur Zeitumstellung aus dem Takt gerät / Natürliches Melatonin aus nachts gemolkener Milch kann den Tag-Nacht-Rhythmus unterstützen

München (ots) - Obwohl das Europäische Parlament im Februar 2018für eine Überprüfung der Sommerzeit gestimmt hat, werden die Uhrenauch dieses Jahr am 25. März nach altem Muster umgestellt. Wer durchden veränderten Tag-Nacht-Rhythmus unter Abgeschlagenheit,Konzentrationsschwäche und Appetitlosigkeit leidet, kann es mitnatürlichem Melatonin versuchen. Melatonin, das "Hormon der Nacht"ist unter anderem in Nachtmilch enthalten sowie in Milchkristallen,die durch Gefriertrocknung gewonnen und im Internet sowie Apothekenvertrieben werden."Melatonin ist ein Schlafhormon, das beim Menschen unter anderemden Tag-Nacht-Rhythmus steuert. Durch die Zeitumstellung wird esspäter dunkel, aber auch später hell. Damit kommen viele nicht klar.Sie können nachts nicht schlafen, sind tagsüber müde und darunterleidet dann auch die Konzentration", erklärt Tony Gnann von derMilchkristalle GmbH aus München.Mit dem Wechsel von der Winter- auf die Sommerzeit verliert derMensch eine Stunde Schlaf. Durch diese Umstellung entsteht -biologisch betrachtet - ein Mini-Jetlag. Die Zeitverschiebung wirftdie Körperfunktionen, die im Verlauf des Tages und der Nachtschwanken, aus der Bahn. Eine Stunde klingt zwar wenig. Jedoch kannder menschliche Biorhythmus schon infolge dieser 60-minütigenSchlafeinbuße kräftig durcheinander geraten. Aber nicht nur Müdigkeitund Unwohlsein quälen die in einer Forsa-Studie aus dem Jahr 2012befragten Frauen. Experten zufolge kann die Zeitumstellung ebensoStimmungsschwankungen und Depressionen hervorrufen.Die Milch von Kühen, die vor Sonnenaufgang gemolken werden,enthält gegenüber herkömmlicher Milch ein Vielfaches an Melatonin.Das Münchner Unternehmen hat das erkannt und durch ein patentiertesVerfahren perfektioniert. Die Nachtmilch wird in einem schonendenKaltverfahren getrocknet, damit das Melatonin in Verbindung mitwertvollen Molkenproteinen erhalten bleibt. Das Ergebnis sindMilchkristalle, die mehr bioverfügbares Melatonin enthalten."Nachtmilch und andere Lebensmittel mit einem hohenMelatoningehalt, wie Kirschen oder Walnüsse, in den täglichenSpeiseplan zu integrieren, kann ein einfacher und gleichzeitigeffektiver Weg nicht nur zur Zeitumstellung sein", sagt Gnann.Milchkristalle beispielsweise werden einfach vor dem Schlafengehen inMilch eingerührt getrunken. Weitere Informationen unter:www.milchkristalle.dePressekontakt:scrivo Public RelationsKai OppelElvirastraße 4, Rgb.D-80636 Münchentel: +49 89 45 23 508 11fax: +49 89 45 23 508 20email: kai.oppel@scrivo-pr.deweb: www.scrivo-pr.deOriginal-Content von: Milchkristalle GmbH, übermittelt durch news aktuell