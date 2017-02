Berlin (ots) -Bei Einsätzen im All läuft selten alles wie geplant. Dabei mussgerade außerhalb unserer Erdatmosphäre vom Außeneinsatz bis hin zumAndockmanöver jeder Handgriff sitzen - sonst befindet sich nicht nurdie Mission, sondern auch schnell das Leben der entsandtenAstronauten in akuter Gefahr.Die neue N24-Dokumentationsreihe "Notruf aus dem All" beleuchtetin acht Episoden die riskantesten Einsätze in derRaumfahrtgeschichte. Mithilfe aufwendiger Reenactments werden dieHavarien an Bord der Shuttles und Stationen vor ihren technischen undphysikalischen Hintergründen entschlüsselt - und nicht zuletzt dieHelden der Crew gefeiert, die im letzten Moment mitEinsatzbereitschaft und Mut das Schlimmste verhindern konnten. Injeder Folge schildern die Astronauten den Zuschauern ihre Erlebnisseund Emotionen, als sie dem drohenden Tod im All tapfer und besonnendie Stirn boten.Wenn Astronauten ihr Leben für die Wissenschaft aufs Spiel setzen:Acht Folgen der neuen Dokumentationsreihe "Notruf aus dem All" imApril immer sonntags ab 22.05 Uhr in Doppelfolge als DeutscheFree-TV-Premieren auf N24 im TV und nach Ausstrahlung sieben Tage inder N24-Mediathek: www.WELT.de/mediathekAlle Episoden im Überblick:"Notruf aus dem All - Feuer auf der Mir" am 2. April um 22.05 Uhr"Notruf aus dem All - Druckverlust" am 2. April um 23.05 Uhr"Notruf aus dem All - Schäden am Shuttle" am 9. April um 22.05 Uhr"Notruf aus dem All - Giftige Gase" am 9. April um 23.05 Uhr"Notruf aus dem All - Rückkehr in Gefahr" am 16. April um 22.05 Uhr"Notruf aus dem All - Erstickungsgefahr" am 16. April um 23.05 Uhr"Notruf aus dem All - Letzte Rettung Außeneinsatz" am 23. April um22.05 Uhr"Notruf aus dem All - Die Todeskapsel" am 23. April um 23.05 UhrPressekontakt:Daniela LangeN24 ProgrammkommunikationTelefon: +49 30 2090 4625E-Mail: daniela.lange@weltn24.deInstagram & Twitter: @N24N24-Presselounge: www.presse.n24.comOriginal-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell