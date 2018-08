Wenn Radsport- und Rallye-Experte sich treffen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Weiterstadt (ots) -- Als Förderer des Radsports ist SKODA Hauptsponsor bei derDeutschland-Tour- SKODA Radsport-Experte Hans-Michael Holczer traf sich im Vorfeldmit Raimund Baumschlager, dem Rallye-Einsatzleiter für SKODAAUTO Deutschland- Im großzügigen Fond eines SKODA SUPERB sprechen die Routiniersüber Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Sportarten- Im Video unter https://www.youtube.com/watch?v=yQQvhgECaGwtauschen die Experten ihre Erfahrungen ausNach zehnjähriger Pause führt die Deutschland-Tour vom 23. bis zum26. August 2018 durch den Südwesten der Republik. Beim wichtigstendeutschen Radrennen ist SKODA wie bei vielen anderen RadsporteventsHauptsponsor. Auf den vier Etappen von Koblenz nach Stuttgart sind 40Begleitfahrzeuge der tschechischen Marke im Einsatz. Mit dabei istauch Hans-Michael Holczer, der für SKODA als Radsportexperte tätigist. Er betreut bei Radrennen Amateurradfahrer und lässt sie anseinem reichen Erfahrungsschatz teilhaben. Im Vorfeld derDeutschland-Tour traf sich Holczer mit dem SKODA Rallye-ExpertenRaimund Baumschlager. Als Inhaber des BRR-Rallye-Teams führt er fürSKODA AUTO Deutschland die Einsätze mit Fabian Kreim/Frank Christianin der Rallye-Europameisterschaft (ERC) durch. Was die beiden sich zuerzählen hatten, zeigt ein Video, das unter der URLhttps://www.youtube.com/watch?v=yQQvhgECaGw zu sehen ist.Der eine ist das ganze Jahr als Einsatzleiter mit dem SKODA FABIAR5 bei verschiedenen internationalen Rallyes unterwegs. Der anderefährt von Radrennen zu Radrennen und begleitet für SKODAambitionierte Hobby-Radrennfahrer auf der Strecke. Bei diesen vollenTerminkalendern ist es kein Wunder, dass sich Raimund Baumschlagerund Hans-Michael Holczer noch nie begegnet sind. Dabei kann so einErfahrungsaustausch zwischen zwei Routiniers sehr spannend sein.Daher haben wir Raimund Baumschlager und Hans-Michael Holczerzusammengebracht. Der großzügige Fond eines SKODA SUPERB bietet Raumfür ein Gespräch über scheinbar sehr unterschiedliche Sportarten, diedoch einiges gemeinsam haben. Das gesamte Interview gibt es unterhttp://ots.de/85ryTA."Eine große Gemeinsamkeit ist, dass in beiden Sportarten lauterBekloppte unterwegs sind", lacht Hans-Michael Holczer. Und RaimundBaumschlager pflichtet ihm beim: "Stimmt! Ihr Radrennfahrer schindetEuch wie die Verrückten. Und wir Rallye-Fahrer gehen allenSicherheitsvorkehrungen zum Trotz ein recht hohes Risiko ein. Ganzdicht kann man in beiden Fällen nicht sein..."Verbindungen zur jeweils anderen Sportart haben beide. RaimundBaumschlager schaut gerne Radrennen und fährt auch selber Rad.Deswegen weiß er, wovon er spricht, wenn er sagt: "Ich habe höchstenRespekt vor Radrennfahrern." Diese Hochachtung beruht aufGegenseitigkeit. Denn Hans-Michael Holczer ist bei den Radrennenhäufig im SKODA Begleitfahrzeug unterwegs und weiß daher, wie es ist,schnell und präzise fahren zu müssen. Was die beiden SKODA Expertensonst noch verbindet, und welche Anekdoten aus ihrer sportlochenLaufbahn ihnen besonders im Gedächtnis bleiben, lesen Sie aktuell imSKODA Online-Magazin extratouch.de unterhttps://www.extratouch.de/detail/raum-fuer-gespraeche/.Für den Radsport spielt SKODA eine große Rolle. Seit 14 Jahren istdas Unternehmen Partner der Tour de France. "Dieses Engagement imRadsport ist die Basis dafür, dass wir bei uns in Deutschland vieleJedermann-Rennen haben", beschreibt Hans-Michael Holczer den Einflussvon SKODA im Spitzen- auf den Breitensport. Und dem Rallyesport istSKODA schon seit Jahrzehnten verbunden. SKODA AUTO Deutschlandstartet aktuell mit dem zweifachen Deutschen Rallye-Meister FabianKreim in der Rallye-Europameisterschaft (ERC).Spannend wird's bei der Frage, welche Rolle der Mensch und welchedie Maschine in den beiden Sportarten spielt. Natürlich ist derMensch im Radsport die entscheidende Größe und die Maschine imMotorsport sehr wichtig. Dennoch: "Die Maschine kann nurfunktionieren, wenn die Menschen vorher ihre Arbeit gut gemachthaben", weiß Raimund Baumschlager. Deshalb, und auch da sind sichbeide einig, sind sowohl der Rad- als auch der Rallye-SportMannschaftssportarten. "Ich bin froh, dass wir bei SKODA ein so gutesTeam haben und sind", sagt Rallye-Mann Baumschlager - undHans-Michael Holczer nickt zustimmend.Bei so viel Einigkeit und Gesprächsthemen wundert es nicht, dasssich beide am Ende verabreden. Und wer weiß? Vielleicht treffen siesich ja schon am Rande der Deutschland-Tour. Beim wichtigstendeutschen Radrennen ist SKODA Hauptsponsor. Die tschechische Markesetzt 40 Begleitfahrzeuge ein und setzt als Sponsor des GrünenTrikots den besten Sprinter ins Rampenlicht. Zudem steht SKODA derJedermann-Tour als offizieller Partner zur Seite. 