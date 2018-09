"Wenn die Politik so weiter macht, hat sich der Parlamentarismus bald überholt" (FOTO)

Potsdam/Berlin (ots) -Die Bürger müssen den Dialog selbst übernehmen, denn dieInstitutionen erweisen sich zunehmend als unfähig"Der Fall Maaßen zeigt eines: Die Politik kümmert sich nur noch umsich selbst, um den Erhalt eines Systems, das für Außenstehende wieein Biotop wirkt." Das sagt der Autor des Buches "MissionVerantwortung" Bernd Kiesewetter. Er fordert: "Die Bürger müssen denDialog selbst in die Hand nehmen, denn die Politik erweist sich alsunfähig." Dabei gehe es gar nicht um die Person desVerfassungsschutzpräsidenten - ob er eine Beförderung verdient habeoder nicht und in welcher Gehaltsgruppe er sich befindet sei für denBürger letztlich ohnehin gleichgültig - es gehe vielmehr um das Großeund Ganze. Digitalisierung, Mieten, Rente, das Wohlstandsgefälle undtausende Gesetze zulasten der Bürger und der Unternehmen wiebeispielsweise die DSGVO und das neue Urheberschutzgesetz - all dasgehe weitgehend an der Realität und den Notwendigkeiten vorbei. Ersei weder links noch rechts, er sei auch kein verzagter Nörgler,sondern einfach Unternehmer, erklärt Bernd Kiesewetter, der nicht nurAutor und Business-Coach ist, sondern sich auch an verschiedenenFirmen beteiligt. "Wir brauchen mehr Gespräche der Menschenuntereinander, denn die Menschen selbst verstehen sich besser als dieAkteure in Institutionen".Am kommenden Donnerstag stellt Kiesewetter sein Buch "MissionVerantwortung - Weil Erfolg Deine Entscheidung ist" in Berlin vor.Zusammen mit dem Buch möchte er eine Bewegung starten, die Menschen,die sich bislang eher feindselig gegenüberstanden, an einen Tischbringt. "Die Politik und die Lobbygruppen forcieren die Spaltung:Mieter gegen Hauseigentümer, Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer, Deutschegegen Ausländer, Unternehmer gegen Angestellte. Die unterschiedlichenInteressen würden mehr gewürdigt und das gegenseitige Verständniswäre viel größer, wenn die Menschen selbst mehr miteinander redeten,statt das Reden den Politikern oder Lobbygruppen zu überlassen",macht Kiesewetter seinen Standpunkt deutlich und fragt: "Wer weißdenn wirklich um die Probleme der vermeintlich anderen Seite?" Waswisse denn ein Mieter von den Problemen eines Eigentümers und dessenKalkulation? "Was weiß jemand, der ein 'normales Einkommen' beziehtvom Leben der Superreichen oder dem Leben am Existenzminimum?" Jedersehe nur sich selbst. Das müsse aufhören. Hier biete die Politikkeine Lösung, sondern instrumentalisiere lediglich die Interessen desEinen gegen die des Anderen. "Die Politik spaltet, hat nur die eigeneKlientel und damit das eigene Partei-Wohlergehen im Blick", soKiesewetters Vorwurf.Die Menschen selbst seien ohne Politik teilweise besser dran,zumindest im Kleinen. "Lösungen beginnen damit, sich gegenseitigzuzuhören und zu verstehen. Das möchte ich gerne mit meiner Bewegunganstoßen - lokal vor Ort, über gesellschaftliche Schichten und Mileushinweg. Ich möchte, dass sogenannte Reiche mit sogenannten Armen aneinen Tisch kommen und Einblicke in die Welt des jeweils anderenerlauben. Ich möchte, dass Menschen ganz unterschiedlichergesellschaftlicher, politischer und kultureller Herkunft miteinanderin den Diskurs gehen. Und ich möchte, dass dann dort direkt Lösungengefunden und angeboten werden. Es geht um konkrete praktischeUnterstützung vor Ort von Mensch zu Mensch", beschreibt er seinVorhaben.Die politischen, behördlichen und gesellschaftlichen Institutionenhätten sich längt als Transmissionsriemen der Interessen als unfähigerwiesen. Die Gesellschaft, die Menschen könnten sich besserverstehen und versöhnen, wenn sie sich der künstlichen Ausgrenzungder Politiker entzögen. Wer die Demokratie retten wolle, müsse denBürgern mehr vertrauen und den eigenen Machtanspruch relativieren.Die Zeit der kollektiven Lösungen sei vorbei. Die Welt und dieGesellschaft seien viel komplexer geworden als es eineSammlungsbewegung Partei je darstellen könne. 