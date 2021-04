Wenn der Pocher zwei Mal klingelt: McDonald's Deutschland erweitert sein Liefergebiet und holt sich prominente Unterstützung

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

München (ots) - McDonald's Deutschland setzt auf eine eigene Fahrzeugflotte und weitet damit massiv sein Liefergebiet aus. Um das zu feiern, überrascht Oliver Pocher McDonald's Lieferservice-Gäste mit Gratis-Belieferung und coolem Snack-at-Home-KitBereits 2016 hat McDonald's seinen Lieferservice etabliert und damit einen großen Gästewunsch erfüllt. Anfangs kamen damit vor allem große Ballungszentren in den Genuss von "McDelivery". Eine Auslieferung in kleine Ortschaften war allerdings mit der vorhandenen Infrastruktur lange nicht möglich und viele Gäste mussten vergeblich auf ihren McDonald's Lieferservice warten. Da das Unternehmen sich die Wünsche seiner Gäste aber zu Herzen nimmt, hat man selbstverständlich alles in Bewegung gesetzt, um auch hier für Abhilfe zu sorgen. Deshalb liefert McDonald's Deutschland gemeinsam mit seinen Franchise-Nehmer:innen jetzt auch mit einer eigenen Fahrzeugflotte Big Mac & Co. aus und ist damit deutlich flexibler was die Ausweitung der Liefergebiete angeht.Prominenter LieferfahrerUm das zu feiern, hat sich das Unternehmen prominente Unterstützung bei der Auslieferung geholt. Einen ganzen Tag lang überraschte Oliver Pocher Gäste, die in ihrem Ort den neuen Lieferservice genutzt haben. Dabei wurde McDelivery richtig in Szene gesetzt - mit Torbogen, Diskolichtern, Luftballons und einer überdimensionalen McDonald's Tüte. Die Aktion wurde exklusiv für das Social Web begleitet und ist unter anderem auf dem YouTube-Kanal von McDonald's Deutschland zu sehen. Begleitend gibt es zusätzliche Inhalte auf den Social Media-Kanälen von McDonald's Deutschland.Konzipiert wurde der Clip von der PR-Lead Agentur SALT WORKS, München, Produktion und Regie führte Nick Wolff, Düsseldorf.Link zum Clip: https://youtu.be/H0QNIWl-mSIGewinnspiel Snack-at-Home-KitFür alle Gäste, die nicht das Glück hatten, von Oliver Pocher beliefert zu werden, gibt es trotzdem die Möglichkeit ein Snack-at-Home-Kit bestehend aus einem Onesie, Socken und einem Kissen im exklusiven McDonald's-Design zu ergattern. Das Gewinnspiel findet auf dem Instagram Kanal des Unternehmens statt. Dort werden unter allen Usern, die bis zum 26.04.2021 einen Kommentar unter dem entsprechenden Post hinterlassen, insgesamt drei komplette Sets verlost.Link Instagram-Kanal McDonald's Deutschland: www.instagram.com/mcdonaldsde/?hl=deInformationen McDeliveryDen McDonald's Lieferservice gibt es in Deutschland mittlerweile schon in über 350 Restaurants, verteilt auf über 170 Ortschaften. Die Ausweitung dieses Serviceangebots wird dabei sukzessive über die nächsten Jahre weiter vorangetrieben und in möglichst vielen Restaurants nach und nach etabliert. Ob man sich bereits jetzt im Liefergebiet befindet, kann man auf www.mcdelivery.de prüfen. Die Bestellung erfolgt weiterhin über die Plattformen des Partners Lieferando. Je nachdem, mit welchem Fahrzeug ausgeliefert wird, decken die Liefergebiete bis zu ca. 6 km rund um das Restaurant ab. Die Entscheidung, ob ein Restaurant einen Lieferservice mit eigener Belieferung anbietet, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise ein grundlegendes Einwohnerpotential in der unmittelbaren Umgebung.Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell