Wenn die Pause zum Stressfaktor wird / Der To-Go-Snack als Zeitsparer in der Mittagspause (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Kaufland-Umfrage zeigt: Mehr als jeder Dritte wählt regelmäßigTo-Go-Produkte als Mahlzeit während der Arbeit. / InsbesondereMillennials nutzen verzehrfertige Snacks häufig als mobilesMittagessen. / Kaufland führt mit der neuen Eigenmarke K-to go einebreite Auswahl von Snacks ein, die sich perfekt für unterwegs eignen.Zeit ist ein knappes Gut - insbesondere in der Mittagspause. DieDeutschen lieben ihre Pausenzeit und nutzen sie vor allem für eins:Essen. Allerdings dauert die Zubereitung einer Mahlzeit - ob imRestaurant oder als vorbereiteter Lunch zu Hause - oft viel zu lang.Eine aktuelle Kaufland-Umfrage zeigt, dass mehr als jeder Dritte beider Gestaltung seiner Mittagspause regelmäßig einen To-Go-Snackgenießt. Denn das spart Zeit."Wir gestalten unser Leben und auch unseren Arbeitsalltagzunehmend individuell und entsprechend flexibel. Gleichzeitig steigtder Druck in unserer leistungsorientierten Gesellschaft. Das geht oftzulasten erholsamer Mahlzeiten mit der Familie, Freunden oderKollegen", berichtet Swantje Fischenbeck, Expertin bei der Trend- undInnovationsberatung TRENDONE. "Da hier vor allem die Zeit derkritische Faktor ist, kann das Zubereiten einer Mahlzeit oder dasWarten in der Kantine zusätzlichen Stress auslösen und so die Pauseselbst zum Stressfaktor werden. Verzehrfertige Produkte bieten invielen unserer Lebenswelten die perfekte Lösung, um Zeit für dasWesentliche zu schaffen und tragen damit zur Erholung bei."Über ein Viertel der Befragten gibt an, dass sie zwischen 15 und30 Minuten sparen, wenn sie einen To-Go-Snack anstelle eines Besuchsin der Kantine, im Restaurant oder der Zubereitung einesmitgebrachten Essens von zu Hause wählen - damit bleibt mehr Zeit umdie Mahlzeit zu genießen oder die Pause mit anderweitigen Aktivitätenzu füllen. Insbesondere die 18- bis 29-Jährigen setzen auf das mobileMittagessen. Über die Hälfte genießt regelmäßig verzehrfertigeProdukte, sowohl direkt am Arbeitsplatz als auch für die schnelleMittagspause unterwegs. Einzig die 50- bis 65-Jährigen verbringen diePausenzeit häufiger mit einem Essen in der Kantine, im Restaurantoder sogar zu Hause als mit verzehrfertigen Snacks. Aber auch alsZwischenmahlzeit punkten die praktischen Produkte: Einemafowerk-Studie zeigt, dass über die Hälfte der Befragten die Snacksauch einfach so zwischendurch gerne konsumieren.Die perfekte Mittagspause: Entspannung und mehr Zeit zum EssenEinigkeit herrscht bei der Vorstellung von einer idealenMittagspause: In allen Altersgruppen ist das Anliegen, anschließendentspannt und erholt zu sein, am wichtigsten. Aber auch mehr Zeit zumEssen und freie Bestimmung über Ort und Zeit ihrer Pause wünschensich knapp ein Drittel der Befragten. To-Go-Produkte bieten dafürnatürlich beste Voraussetzungen. Sie stehen sofort bereit und könnensowohl schnell unterwegs als auch in Ruhe in geselliger Rundegenossen werden - ganz ohne stressige Warterei.Ob Smoothies, Wraps, MSC und ASC zertifiziertes Sushi, Müsli oderSalat - auch in Kauflands Kühlregalen stehen zahlreiche Optionen zurWahl. Der Lebensmittelhändler launcht mit seiner neuen EigenmarkeK-to go eine Reihe von verzehrfertigen Snacks. "Mit K-to gounterstützen wir unsere Kunden dabei, in jeder Situation,unkompliziert abwechslungsreiche Mahlzeiten zu genießen", erklärtStefan Bachmann, Geschäftsleiter Eigenmarken bei Kaufland. "ZurMittagszeit mit Kollegen, unterwegs im Auto oder einfach sozwischendurch - K-to go ist eine frische, leckere Ergänzung für diekleinen und großen Pausen." Für alle, die bereits beim Einkauf Zeitsparen möchten, bieten die Kaufland-Filialen außerdem besonders kurzeWege und immer mehr Self-Scanning-Kassen. Vielleicht werdenTo-Go-Produkte so auch zu einer echten Alternative für die zehnProzent der Berufstätigen, die regelmäßig bei der Arbeit auf ihrePause verzichten, ob freiwillig oder nicht. Ein Wrap lässt immer nocheine Hand für das Telefon frei.Über die UmfrageKaufland hat zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Innofact AG1.000 Berufstätige und Studierende ab 18 Jahrenbevölkerungsrepräsentativ nach Alter und Geschlecht befragt. DieOnline-Befragung wurde im Juni 2018 durchgeführt. Mehrfachnennungenwaren möglich. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://ots.de/eLEJcL.Hier stehen Ihnen neben weiteren Bildern und Infografikenzusätzlich das oben erwähnte Interview mit der Trendexpertin SwantjeFischenbeck sowie Hintergrundinformationen rund um K-to go zumDownload zur Verfügung.Über KauflandKaufland betreibt bundesweit rund 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln, dabei liegtder Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse,Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. DasUnternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führendenUnternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört.Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.Ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik ist,Verantwortung für Mensch und Umwelt zu übernehmen. Dabei achtetKaufland besonders auf die nachhaltige Gestaltung des Sortiments. DasUnternehmen setzt sich für verantwortungsvolleProduktionsbedingungen, artgerechtere Haltungsbedingungen und denErhalt natürlicher Lebensräume ein. Die Kunden haben eine großeAuswahl an umweltfreundlichen sowie fair gehandelten Produkten, undauch für ökologische und regionale Landwirtschaft macht sich Kauflandstark. 