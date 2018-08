Wenn Neurodermitis die Kleinsten quält (FOTO)

Bonn (ots) -Entzündete Hautstellen und ein fast ständiger Juckreiz: Diehäufigsten Symptome der Neurodermitis sind quälend und treffenausgerechnet Babys und Kleinkinder besonders häufig. DieHauterkrankung beeinträchtigt den Alltag betroffener Familien enormund sollte daher so früh und so wirksam wie möglich behandelt werden.Dabei gilt es einiges zu beachten.Neurodermitis ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung, die inSchüben verläuft. Erste Symptome zeigen sich oftmals schon in denersten Lebensmonaten. Bei Säuglingen und Kleinkindern bis zum Endedes zweiten Lebensjahres treten die juckenden Hautveränderungen vorallem im Gesicht auf, aber auch an Oberkopf, Nacken, Rumpf und denAußenseiten der Arme und Beine. Im Vordergrund der Erkrankung stehtder sehr starke Juckreiz, der die Kinder nicht zur Ruhe kommen lässt.Daher ist es wichtig, dass Eltern schon beim ersten Verdacht aufNeurodermitis einen dermatologisch geschulten Kinderarzt aufsuchenund eine angemessene Behandlung beginnen.Herausforderung: Dünne KinderhautEin wichtiger Bestandteil jeder Neurodermitisbehandlung ist dastägliche Eincremen mit einer pflegenden Basistherapie, um den Mangelan Fett und Feuchtigkeit auszugleichen. Im Fall eines Ekzemschubsmuss zusätzlich eine antientzündliche Behandlung erfolgen. Dabei istzu berücksichtigen, dass die Haut bis ins Kleinkindalter hinein nochbesonders dünn, empfindlich und somit anfällig für Nebenwirkungenist. Daher werden Kortikoide, die beim akuten Schub sehr wirksamsind, vor allem bei sehr jungen Patienten nur in den ersten Tageneingesetzt. Damit wird einer möglichen zusätzlichen Hautverdünnungvorgebeugt, die bei längerer Anwendung auf der empfindlichen Haut alsunerwünschte Nebenwirkung auftreten kann. Zur wirksamen und sicherenWeiterbehandlung des akuten Ekzems empfehlen Ärzte so genannteCalcineurininhibitoren. Diese hemmen auf Ebene des Immunsystems ganzgezielt das Entzündungsgeschehen. Zudem fördern sie die Regenerationder Hautbarriere und verhindern so, dass weiterhinentzündungsauslösende Allergene und Reizstoffe in die Haut eindringenkönnen. Calcineurininhibitoren dürfen auch an empfindlichenHautregionen und über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden.Tipps & Infos gibt die Broschüre "Neurodermitis - Grundlagen füreine erfolgreiche Behandlung". Sie wurde mit finanziellerUnterstützung der LEO Pharma GmbH realisiert und kann kostenfreipostalisch oder im Internet angefordert werden: Deutsche Haut- undAllergiehilfe e.V., Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn,www.dha-neurodermitis-therapie.de.Pressekontakt:Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V.c/o MedCom international medical & social communication GmbHDr. Heike BehrbohmRené-Schickele-Straße 1053123 Bonn0228 / 3082100228 / 3082133behrbohm@medcominternational.dewww.dha-neurodermits-therapie.deOriginal-Content von: Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V., übermittelt durch news aktuell