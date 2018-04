Wenn die Mietwohnung den Eigentümer wechselt

Liebe Leser,

wechselt eine Mietwohnung den Eigentümer, bleibt der Mietvertrag in der Regel unangetastet. Auch mit einer Kündigung ist nicht ohne Weiteres zu rechnen, denn der Verkauf der Wohnung ist für sich alleine kein Kündigungsgrund. In einigen Fällen haben die Mieter sogar ein Vorkaufsrecht und bekommen so die Gelegenheit, zu günstigen oder zumindest marktüblichen Preisen an Wohneigentum zu kommen. Die ARAG-Experten erläutern, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.