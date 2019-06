Wenn Mieter weichen müssen / Eigenbedarfskündigungen als wichtiges Instrument für Eigentümer (FOTO)

Berlin (ots) -Die Möglichkeit, gegebenenfalls in seine eigene, bislangvermietete Immobilie einziehen zu können, hat der Gesetzgeberausdrücklich vorgesehen. Dazu gibt es das Instrument derEigenbedarfskündigung. Voraussetzung ist die Tatsache, dass derEigentümer selbst, ein naher Verwandter oder Haushaltsangehöriger denWohnraum benötigt und dies im Kündigungsschreiben auch klar benanntwird.In der Praxis gibt es wegen der Eigenbedarfskündigung immer wiederrechtlichen Ärger. Mieter bestreiten zum Beispiel häufig, dassüberhaupt ein echtes Interesse an Eigennutzung vorliegt. Sievermuten, diese Art der Kündigung sei nur vorgeschoben, um dieImmobilie besser weiterverwerten zu können. Der Infodienst Recht undSteuern der LBS hat für seine Extra-Ausgabe Urteile deutscherGerichte zu diesem Thema gesammelt.Ein sehr hohes Lebensalter kann Mieter vor derEigenbedarfskündigung schützen. So scheiterte ein Eigentümer inBerlin mit seinem Ansinnen, ein 87 und 84 Jahre altes Paar aus seinerWohnung zu entfernen. Die Betroffenen verwiesen darauf, das sei ihnenwegen ihres Gesundheitszustandes, ihres hohen Alters und ihrersozialen Verwurzelung in der Gegend nicht zuzumuten. Das LandgerichtBerlin (Aktenzeichen 67 S 345/18) akzeptierte diese Härtegründe. Wennder Vermieter nicht seinerseits besonders gewichtige Nachteileerleide, falls er das Objekt nicht beziehen könne, dann müsse erverzichten. Hier sei das nicht der Fall gewesen, er habe schließlichnicht einmal eine ganzjährige Nutzung beabsichtigt.Ein Eigentümer sollte sich zum Zeitpunkt der Vermietung gründlichüberlegen, ob in absehbarer Zeit bei ihm vielleicht eineSelbstnutzung in Frage kommen könnte. Eine Eigenbedarfskündigung kannnämlich rechtsunwirksam sein, wenn sie allzu rasch auf denVertragsabschluss folgt und sich der Anlass damals bereitsabzeichnete. Der Bundesgerichtshof (Aktenzeichen VIII ZR 233/12)musste prüfen, ob das nach drei Jahren noch gegeben sein könnte. Dasverneinten die Richter zwar, stellten damit aber auch klar, dass derproblematische Zeitraum bei weniger als drei Jahren liegt.Eine Eigenbedarfskündigung ist dann nicht gerechtfertigt, wenn derEigentümer zwar eine berechtigte Person vorweisen kann, diese aberoffensichtlich nur als Platzhalter vorgeschoben wird. In einem Fallvor dem Bundesgerichtshof (Aktenzeichen VIII ZR 214/15) ging es umeine solche Konstellation. Die Mieter warfen dem Eigentümer vor,Verkaufsabsichten gehegt und seinen Neffen nur deswegen die Wohnungüberlassen zu haben, um das Objekt später leichter verkaufen zukönnen. Der BGH konnte diese Argumente nachvollziehen.Ein Profifußballer, der im Ausland arbeitete, hatte den Wunsch, inseiner Freizeit (vor allem während der mehrmonatigen Winterpause) mitseiner Familie in einer ihm gehörenden Eigentumswohnung zu leben undsprach deswegen der Mieterin die Eigenbedarfskündigung aus. Diesehielt das Ansinnen für vorgeschoben und räumte die Wohnung nicht. DasAmtsgericht München (Aktenzeichen 473 C 7411/714) vernahm die Ehefrau(Mutter eines kurz zuvor geborenen gemeinsamen Kindes) und kam zu derÜberzeugung, dass hier tatsächlich eine nachvollziehbareNutzungsabsicht vorliege.Eine ungewöhnliche Form des Eigenbedarfs liegt vor, wenn eineTrennung von Ehepartnern der Anlass dafür ist. Ein Mann -verheiratet, zwei Kinder - kündigte seinen Mietern mit derBegründung, er wolle wegen andauernder Beziehungsprobleme nunmehrseine eigene Wohnung beziehen. Das konnte er vor dem LandgerichtHeidelberg (Aktenzeichen 5 S 42/12) mit einer Aussage derNoch-Ehefrau belegen. Diese bestätigte, das Zusammenleben sei "kaummehr auszuhalten". Zudem akzeptierte das Gericht das Argument desEigentümers, dass ihm die vermietete Wohnung monatlich nur knapp 400Miete einbringe, er selbst aber vergleichbaren Wohnraum nur fürdeutlich mehr Geld erhalten könne.Es ist durchaus möglich, dass ein Vermieter gegenüber dem Mietervon vorneherein darauf verzichtet, Eigenbedarf geltend zu machen.Dann sollte allerdings dieser Verzicht, wie der Mietvertrag selbst,unmissverständlich schriftlich niedergelegt sein. In jedem Falle, sobeschied der Bundesgerichtshof (Aktenzeichen VIII ZR 223/06), sei dasbei einem Ausschluss des Kündigungsrechts für einen längeren Zeitraumals ein Jahr erforderlich.Wenn der Eigentümer über eine weitere, im selben Haus oderderselben Anlage liegende Wohnung verfügt, die gerade leer steht,dann muss er diese dem wegen Eigenbedarfs gekündigten Mieteranbieten. Grundsätzlich bestehe eine solche "Anbietpflicht",entschied der Bundesgerichtshof (Aktenzeichen VIII ZR 311/02). Dasgelte zumindest dann, wenn bis zum Ende der regulären Kündigungsfristeine solche Wohnung frei werde. Genau das hatte der Eigentümer nichtgetan und das Objekt stattdessen an eine andere Person vermietet. Dasführte zur Unwirksamkeit der Eigenbedarfskündigung.Der Schwager (die Schwägerin) des Eigentümers zählt nicht imeigentlichen Sinne zu der Gruppe von Angehörigen, die eineEigenbedarfskündigung rechtfertigen. Darunter fallen nähereAngehörige wie Kinder, Eltern oder Geschwister. Doch wenn einbesonders enger Kontakt des Vermieters zu seinem Schwager besteht,dann kann nach Überzeugung des Bundesgerichtshofes (Aktenzeichen VIIIZR 247/08) ausnahmsweise ein Eigenbedarf geltend gemacht werden.Manchmal schließen die Parteien im Zusammenhang mit einemEigenbedarfsverfahren einen Vergleich. Was aber geschieht, wenn sichnach einem solchen Vergleich der ursprünglich genannteKündigungsgrund als vorgetäuscht erweist? Dann kommt es lautAmtsgericht München (Aktenzeichen 474 C 19752/11) darauf an, ob mitdem Vergleich ohne Rücksicht auf den Wahrheitsgehalt tatsächlich einSchlussstrich gezogen werden sollte. War das beabsichtigt, dannscheiden spätere Schadenersatzansprüche des gekündigten Mieters aus.