"Wenn Menschen Emotionen teilen, ist es wunderschön und völlig egal, ob Frau oder Mann." / Start der Gay-Dating-Show "Prince Charming" am 30.10. bei TVNOW

Köln (ots) - "Ich möchte den Leuten zeigen, dass man bei einem Kuss zwischenMännern nicht wegschauen muss. Wenn Menschen Emotionen teilen, ist eswunderschön und völlig egal, ob Frau oder Mann", macht "Prince Charming" NicolasPuschmann zu Beginn der Auftaktfolge klar. Der 28-Jährige möchte in der erstenschwulen Dating-Show Deutschlands endlich seinen Mr. Right finden und trifft inGriechenland auf 20 attraktive und ganz unterschiedliche Single-Männer. Werzieht Nicolas in seinen Bann und wer muss nach der ersten Gentlemen Night ohneKrawatte nach Hause? Das zeigt TVNOW exklusiv ab 30. Oktober 2019 jeden Mittwochin einer neuen Folge "Prince Charming" - am gleichen Tag kommt wöchentlichaußerdem "Prince Charming - Der offizielle Podcast" raus. In dem Podcast, derexklusiv in der AUDIO NOW App veröffentlicht wird, tratscht Moderator EricSchroth mit prominenten Gästen über die Sendung, schlägt aber auch ernste Tönean.Nicolas' Familie steht hinter ihmDie Unterstützung seiner Familie auf der Suche nach dem Traummann hat Nicolassicher: "Ich finde es total toll, dass er hier mitmacht und ich hoffe, dass erdie richtige Person an seiner Seite findet", so seine ältere Schwester Sabrina.Auch Nicolas' Mutter Angelika hält zu ihrem Sohn: "Für mich sind meine Kinderdas Wichtigste, sie sollen ihren Weg gehen und glücklich sein. Ob das dann mitFrau oder Mann ist, das ist völlig unerheblich." Aber wie sollte Mr. Right dennsein? "Er sollte die perfekte Kombination aus einem schönen Äußeren und einemschönen Inneren haben. Ich suche jemanden, der mich wirklich zum Lachen bringt,positiv und charismatisch ist. Das finde ich anziehend und sexy", sagt Nicolasbevor er auf die potenziellen Traummänner trifft.Einzug in die MännervillaDas Meer vor der Tür, Palmen im Garten und ein großer Pool - die Villa derSinglemänner lässt keine Wünsche offen. Nach und nach treffen hier dieJunggesellen ein und der ein oder andere ist sich auch schon mal begegnet:"Meiner Meinung nach kenne ich Alex. Er hat sich nichts anmerken lassen, aberwir hatten auf jeden Fall eine ganz nette Nacht", so Podcaster Lars schmunzelnd.Um "Prince Charming" zu gefallen, wurden auch einige Vorkehrungen getroffen -Martin geht ins Detail: "Ich habe mich viele Monate vorbereitet - mitkosmetischen Behandlungen, damit sich die Stirn komplett nicht mehr bewegt. Ichwar auch jeden Tag beim Sport. Ich dachte einfach, ich gebe mal alles." UndJohn, der in Dresden geboren wurde und jetzt in London lebt, beschreibt sich so:"Ich bin eine dreifache Randgruppe: Ich bin schwarz, schwul und Ossi." Darüber,wie "Prince Charming" aussehen soll, hat vor allem Simon klare Vorstellungen:"Also optisch würde ich mir Ricky Martin wünschen." Und Sam wirft zu seiner"Prince Charming"-Teilnahme noch ein: "Ich mache hier mit, weil ich überhauptnicht auf Sexdates stehe. Ich möchte mir auch nicht auf irgendeiner App dieJungs nach Penissen aussuchen."Die Gentlemen Night"Ich hatte noch nie ein Blind Date aber heute habe ich 20", stellt "PrinceCharming" Nicolas lachend fest. Als er mit einer weißen Kutsche vorfährt,sprühen die Funken - am Wegesrand und in den Augen der Kandidaten.Ex-"DSDS"-Teilnehmer Robin: "Er ist genau mein Typ!" und auch Alexander ist hinund weg: "Auf einer Skala von 1 bis 10 ist er definitiv eine 10!" VorBegeisterung findet Daniel sehr klare Worte: "Das ist wirklich ein 'PrinceCharming'. Wow! Wo kann man hier masturbieren?" Aber auch Nicolas ist geflasht,als er das erste Mal auf die Singles trifft: "Ich würde sagen, ich bin auf jedenFall im richtigen Garten gelandet. Ihr seid ja alle wirklich wunderschöneMänner." Und dann ist der Kampf um "Prince Charming" eröffnet - während dieeinen sich direkt um ihn scharen, halten sich andere eher im Hintergrund.Eifersucht vorprogrammiert! "Die Konkurrenz ist sehr groß. Es gibt keinen, denich hässlich finde", stellt Dominik fest und Aaron stichelt gegen dieschmachtenden Singles: "Es ist einfach nicht meine Art, mich da direkt wie eineungebumste Jungfer an den Rockzipfel zu hängen, nach dem Motto: 'Hallo hier binich und nimm mich bitte!'" Als Jungfrau bezeichnet sich hingegen "PrinceCharming" und sorgt damit für kollektives Gelächter: "Ich habe noch nie miteiner Frau geschlafen, ich bin sozusagen eine 'Frau-Jungfrau'." Nach einem Abendmit vielen Gesprächen, alleine und in Grüppchen, muss Nicolas schließlich eineWahl treffen: Wer hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen und wer muss inFolge 1 bereits die Koffer packen?Die Auftaktfolge "Prince Charming" zeigt TVNOW am 30. Oktober 2019, danach istjeden Mittwoch exklusiv eine neue Episode des TVNOW-Reality-Originals,produziert von Seapoint Productions, online verfügbar. Acht Folgen lang buhlendie Single-Männer um die Gunst von Prince Charming, bevor sie sich in derneunten Folge zum gemeinsamen Talk wiedersehen.Die erste Folge "Prince Charming, ein Interview mit Nicolas Puschmann,Steckbriefe, Inhalte, Fotos und vieles mehr finden Sie in unserem Newsroom:https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandTVNOW KommunikationJovan EvermannTelefon: 0221-456 74234Janine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:BildredaktionMarie GühmannTelefon: 0221-456 74270Rosa PelzerTelefon: 0221-456 74283Original-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuell