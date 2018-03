"Wenn der Kuchen redet, haben die Krümel Pause" - Mark Forster eröffnet mit seinen bayerisch-pfälzischen Mini-Spice-Girls die Battles von "The Voice Kids" - am Sonntag, 20:15 Uhr, in SAT.1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -Spice up your Battle! Mark Forster läutet mit seinen jüngstenSchützlingen Anisa (10) aus Kreuzwertheim in Unterfranken, Kayla (9)aus Oberarnbach bei Kaiserslautern und Sienna (11) aus Königsbrunnbei Augsburg die erste Battle-Sendung von "The Voice Kids" ein - amSonntag, 18. März, 20:15 Uhr, in SAT.1. Die Mini-Spice-Girls legenmit dem Lied "Wannabe" einen energiegeladenen Auftakt hin undversetzen den Zuschauer zurück in die 90er Jahre. Dabei haben dieMädels bei der Songverkündung anfänglich gar keine Ahnung, wer dieSpice Girls sind. Durchsetzungsfähig sind die Talente aber nichtweniger als Posh Spice und Co., was Coach Mark Forster bei derTextaufteilung zu spüren bekommt. Nachdem er zunächst gar nicht zuWort kommt, muss das Kuchen-Krümel-Prinzip herhalten: "Wenn derKuchen redet, haben die Krümel Pause."Max Giesinger setzt auf "Italo"-TrioStanding Ovations, Zugabe-Rufe und sogar ein Kniefall vom Coachpersönlich: Flavio (13) aus Thalwil in der Schweiz, Nadin (14) ausGelsenkirchen und Samuele (13) aus Wörsdorf bei Wiesbaden aus TeamMax lassen bei ihrem temperamentvollen "Italo"-Trio mit demBattle-Song "Grande Amore" von Il Volo ihren Charme spielen. Diesgelingt ihnen derart gut, dass Max Giesinger sichtlich stolz mitTränen in den Augen den gefühlsbetont-powervollen Tönen lauscht. Auchwenn sich der Coach für ein Talent entscheiden muss, gibt er ein ganzbesonderes Versprechen: "Egal, wo das hinführt mit uns Vieren, ichbin dieses Jahr nochmal ein bisschen auf Tour und ich hätte euch Dreigern bei einem Konzert mit dabei. Dann dürft ihr das genau sosingen.""The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1.Mehr Infos zu "The Voice Kids" auf der Presseseitehttp://presse.sat1.de/TVK2018 und unterhttps://www.sat1.de/tv/the-voice-kids.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Tina LandTel. +49 [89] 9507-1158, -1192Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comTina.Land@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer, Johanna BrinkmannTel. +49 [30] 3198-80822, +49 [89] 9507-1161Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comJohanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell