Wenn der Körper reagiert: wie umgehen mit Gluten und Amylase-Trypsin-Inhibitoren (ATI)

In vielen Ländern ist Weizen zu einem wichtigenGrundnahrungs-Mittel geworden. Während der Pro-Kopf-Verbrauch nurmarginal angestiegen ist, gibt es seit geraumer Zeit eine andauerndeund z. T. emotionale Diskussion über mögliche körperliche Reaktionendurch den Verzehr von vor allem modernen Weizensorten.Auf Basis langjähriger Forschungsarbeiten zu getreidebedingtenErkrankungen an der Harvard Universität in Boston und am Institut fürTranslationale Immunologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,wurden unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. Detlef Schuppan, Ursachenmöglicher körperlicher Beschwerden und deren Ausprägung beim Verzehrvon Getreide untersucht. Dabei wird unterschieden zwischen Zöliakie,typischen und untypischen Getreideallergien und der ATI-Sensitivität.Amylase-Trypsin-Inhibitoren (kurz ATI) sind neben Gluten natürlichvorkommende Eiweißstoffe. Aus den Forschungsarbeiten wurdenangemessene Therapie-Möglichkeiten abgeleitet. Während bei Zöliakieund Getreideallergien eine strikte Vermeidung von Weizenunausweichlich ist, gibt es für Patienten mit einer ATI-Sensitivitätandere Alternativen, insbesondere die Herstellung ATI-armer, aberdurchaus glutenhaltiger Backwaren.Die Beschreibung der Forschungsarbeiten, die oben genanntenKrankheitsbilder und adäquate Therapie-Möglichkeiten werden in demneu erschienenen Buch "Tägliches Brot: Krank durch Weizen, Gluten undATI" von Detlef Schuppan und Kristin Gisbert-Schuppan anschaulichdargestellt und erläutert. Es richtet sich sowohl an medizinischeExperten, als auch an Betroffenen und Interessierte.Auf der diesjährigen iba in München stellt Prof. Schuppan imRahmen der Speakers Corner sein Buch und die wesentlichenErkenntnisse daraus vor.