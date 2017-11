"Wenn das Klima kippt": "planet e."-Zweiteiler im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Die globalen Folgen des Klimawandels sind das Thema derzweiteiligen "planet e."-Dokumentation "Wenn das Klima kippt". MitBlick auf die UN-Klimakonferenz vom 6. bis 17. November 2017 in Bonnbegleitet die ZDF-Umweltdoku einen alten Schamanen aus Grönland undeinen jungen Indianer aus Colorado bei deren Kampf für einenbewussteren Umgang mit der Erde. Zu sehen ist der Zweiteiler an denSonntagen, 5. und 12. November 2017, 16.30 Uhr und 14.55 Uhr.Im ersten Teil rückt "Die Prophezeiung des Schamanen" in denVordergrund: Der 70-jährige Schamane Angaangaq hat sein Leben demKampf gegen den Klimawandel gewidmet. Seiner arktischen Heimat drohtder Untergang, weshalb er auf seinen Vortragsreisen in aller Welt vonden dramatischen Veränderungen berichtet: Der gewaltige Eispanzer,der auf Grönland liegt, droht zu schmelzen - es wäre eine Katastrophefür die ganze Menschheit. Der Film von Ioanna Engel und Bernd Reufelsnimmt Großstädte in den Blick, die schon heute im Meer zu versinkendrohen, und zeigt, wie der Klimawandel bereits jetzt auf allenKontinenten dazu führt, dass Ernten vernichtet werden und inbestimmten Regionen Landwirtschaft unmöglich wird.Der zweite Teil von "Wenn das Klima kippt" berichtet am 12.November, 14.55 Uhr, vom "Weckruf des Azteken". Der 17-jährigeKlimaaktivist Xiuhtezcatl Martinez reist um die ganze Welt, prangertdie Verursacher der Klimakatastrophe an und ruft zum Handeln auf,denn er weiß: Der Klimawandel wird vor allem die junge Generation mitvoller Wucht treffen. Der Film von Judith Schneider und Thomas Hiesberichtet auch darüber, wie sich der Klimawandel schon heute auf dasVerhalten der Wale auswirkt, die nach neuen Meeresrouten suchenmüssen. Die Veränderungen haben auch Folgen für die sozialeSicherheit weltweit, wie in Uganda zu beobachten ist. In demostafrikanischen Land, das sich bis zum Ende dieses Jahrhundertsvoraussichtlich um vier bis fünf Grad Celsius erwärmen wird, suchenViehhirten verzweifelt nach Wasser und Weideland und dringen dabei indas Gebiet anderer Stämme vor, was für heftige Konflikte sorgt.https://presseportal.zdf.de/pm/wenn-das-klima-kippt/http://planete.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFheutehttp://facebook.com/zdfAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell