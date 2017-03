Wenn Kleidergröße 38 zum Schimpfwort wird, dann ist es wieder soweit, die Mädchen von Heidi Klum lernen laufen...

München (ots) - ...und wir - von ANAD e.V. VersorgungszentrumEssstörungen - stellen uns, wie jedes Jahr die gleichen Fragen, wasmacht die Fernsehsendung Germanys Next Topmodel (GNTM) zu einem dererfolgreichsten Fernsehformate und wie erleben Menschen mit einerEssstörung das vermeintliche und unrealistische Schönheitsideal derMedienindustrie?Eine Kooperationsstudie aus dem Jahr 2015 des InternationalenZentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) und demBundesfachverband Essstörungen e.V. (BFE) hat sich dem Phänomen GNTMgenähert. In dieser Studie wurden 239 Menschen mit Essstörungen(meist Frauen mit Magersucht und Bulimie) befragt, welche RolleFernsehsendungen - wie beispielsweise GNTM oder Extrem Schön - in derEntwicklung ihrer Krankheit spielten. Erschreckend das Ergebnis, zweiDrittel der Befragten sehen ihre Krankheit durch entsprechendeFernsehformate beeinflusst. Meist fand der Einfluss dieser Sendungenschon vor Eintritt in die Pubertät statt.Um diesen Einfluss noch besser zu verstehen, startete im Jahr 2016ANAD e.V. und das IZI ein beeindruckendes Buchprojekt mit dem TitelWarum seh' ich nicht so aus? Fernsehsendungen im Kontext vonEssstörungen. Inhalt des Buchs sind die wissenschaftlichen Ergebnisseder genannten Studie, gepaart mit kreativen, teilweise schonungslosenund erschütternden Beiträgen der Klientinnen aus den ANADWohngruppen, wichtigen Informationen Rund um das Thema Essstörungensowie einem Leitfaden für Medienschaffende im Umgang mitvermeintlichen Schönheitsidealen.Um die Sensibilität und das Bewusstsein für das KrankheitsbildEssstörungen zu verstärken, hat ANAD e.V. das 184-seitigen Buch aufder Internetseite www.ANAD.de zum kostenlosen Download zur Verfügung.»Die Dramaturgie von Sendungen wie beispielsweise GNTM können wirleider nicht verändern. Was wir leisten können, ist den gefährdetenoder schon betroffenen Menschen Informationen und Strategien an dieHand zu geben, damit sie ein stabiles und positives Selbstwertgefühlentwickeln und lernen, sich von unrealistischen und krankmachendenSchönheitsbildern zu entfernen«, so Diplom Psychologe AndreasSchnebel Geschäftsführer und Therapeutischer Leiter von ANAD e.V.Mit Unterstützung von Ingvild Goetz Philanthropy hat ANAD e.V.schon im Jahr 2012 die interaktive Beratungsplattform ANAD-Beratungan den Start gebracht. Direkt, multidisziplinär, kompetent,professionell und kostenfrei wird hier jeder Hilfesuchende beratenund unterstützt. Wenn gewünscht, auch anonym, jedoch nieunpersönlich.So bleibt die Frage, ob diese Strategien ausreichend und auchzielführend sind? »Natürlich ist die Medienindustrie gewaltig und dieWerbebudgets bei diesen Fernsehformaten riesig, aber uns liegt jedereinzelne Betroffene am Herzen und somit lohnt sich unser Engagement.Es ist ein bisschen wie David gegen Goliath, allerdings wissen wiralle, wie der Kampf ausging«, so Andreas Schnebel mit einemAugenzwinkern.Pressekontakt:ANAD e.V.Susanne KiemerPoccistr. 580336 München089-2199730kiemer@anad.dewww.anad.deOriginal-Content von: ANAD e.V., übermittelt durch news aktuell