Wenn der Keiler plötzlich vor der Kühlerhaube liegt / Deutsche Wildtier Stiftung: Herabfallende Eicheln locken jetzt das Wild auf die Straßen - und dann knallt`s

Hamburg (ots) - Wumms - gerade noch vergnügt mit dem Auto auf demabendlichen Heimweg - und plötzlich steht der 100-Kilo-Keiler mittenauf der Fahrbahn und frisst Eicheln. Eine Sekunde später knallt`s.Nun liegt das Tier verletzt auf dem Asphalt. Ansonsten ist dieFahrbahn leer und dunkel. Was tun? "Auf keinen Fall die Nervenverlieren", rät Wildtierexperte Dr. Andreas Kinser von der DeutschenWildtier Stiftung. "In diesem Jahr ist die Gefahr für Wildunfällebesonders groß, denn nach dem heißen Sommer tragen die Eichen, diehäufig am Rand von Straßen wachsen, übermäßig viele Früchte. Wasdavon herunterfällt, lockt viele Wildtiere direkt auf die Fahrbahn",sagt Kinser. Hinzu kommt die Zeitumstellung! Am 28. Oktober wird dieUhr auf die Winterzeit zurückgestellt. Wildexperten schätzen, dass esin der dunklen Jahreszeit alle 2,5 Minuten zu einerBlech-Wild-Kollision kommt. Denn dann fällt der Berufsverkehr mit derDämmerung und damit den besonders aktiven Phasen des Wildes zusammen."Deshalb ist es für Autofahrer oft überlebenswichtig, sich bei einemWildunfall richtig zu verhalten."Auch wenn der Schreck tief sitzt: Verlassen Sie den Unfallortnicht! Wer nach einem Zusammenstoß mit einem Wildtier einfachweiterfährt, verstößt gegebenenfalls gegen das Tierschutzgesetz undschadet sich mit der "Fahrerflucht" unter Umständen selbst. Denn fürdie Versicherung bei Schäden am Fahrzeug ist die Unfallbescheinigungder Polizei notwendig. "Ganz abgesehen davon, müssen Sie bei einemWildunfall davon ausgehen, dass das Wildtier verletzt ist und Qualenleidet", so Kinser. Häufig stehen die Wildtiere unmittelbar nacheinem Zusammenprall wieder auf und flüchten in den Wald; sie stehenmeist unter Schock und brechen kurze Zeit später zusammen, wo sieunter Schmerzen verenden. Auch bei einem Wildtier ist "unterlasseneHilfeleistung" strafbar und kann bis zu 50.000 Euro Bußgeld kosten!Was Sie in jedem Fall nicht tun sollten: "Gehen Sie auf gar keinenFall zu dem verletzten und noch lebenden Wildtier",sagt AndreasKinser. "Wenn Wildtiere einem Menschen wehrlos gegenüber stehen,bedeutet das für sie qualvolle Todesangst." Tote Tiere dürfen Sieauch nicht im Kofferraum mit nach Hause nehmen, denn dies wäre derTatbestand der Wilderei und kann mit einer Geldstrafe oderFreiheitsstrafe bis zu drei Jahren belangt werden (§ 292 StGBJagdwilderei). "Ganz nebenbei ist es schon häufig vorgekommen, dassein angefahrenes Tiere nach dem Schock des Zusammenpralls imKofferraum wieder erwacht ist ..."Bildmaterial für die Presse auf Anfrage!Pressekontakt:Eva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell