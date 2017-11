Wenn ein Job nicht reicht: Grönemeyer an Buß- und Bettag im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Eine alleinerziehende Arzthelferin und ein alleinstehenderReha-Techniker sind zwei von 3,1 Millionen Deutschen, die sich ihrGehalt mit Nebenjobs aufbessern müssen. Dietrich Grönemeyer erfährtbei seinen Begegnungen in seiner ZDF-Sendung "Dietrich Grönemeyer -Leben ist mehr!" am Buß- und Bettag, Mittwoch, 22. November 2017,17.45 Uhr, wie Menschen mit mehreren Jobs ihren Alltag meistern, underlebt, wie sie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft dennoch nichtaufgeben.38,5 Stunden pro Woche arbeitet Rita S. als Arzthelferin inMainz-Hechtsheim. Sie liebt die Arbeit mit Patienten. Doch der Jobkann sie und ihre 14-jährige Tochter kaum ernähren. Seit Jahrenbessert Rita S. ihr Gehalt daher mit Nebenjobs auf. Mal arbeitet sieals Bedienung, mal in der Küche. Zeit für sich und ihre Tochterbleibt da kaum mehr. Rita S. wohnt mit ihrer Tochter seit Jahren ineiner Zwei-Zimmer-Wohnung, sie selbst schläft im Wohnzimmer mitKüchenzeile.Ralf S. arbeitet als Reha-Techniker, doch der Fulltime-Job reichtnicht zum Leben. Deshalb hat der 51-Jährige seit Jahren einenNebenjob als Fitnesscoach. Zweimal die Woche arbeitet er je dreiStunden zusätzlich und einmal im Monat noch am Wochenende. "Das wirdauf die Dauer ganz schön anstrengend." Und fürs Alter vorzusorgen, sowie es allseits gefordert wird, hat er sich längst abgeschminkt.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100 und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/lebenistmehrPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell