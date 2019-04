Wenn das Immunsystem außer Kontrolle gerät / Fernarzt veröffentlicht Factsheet zum Tag der Immunologie

Berlin/London (ots) - Wie funktioniert eigentlich unserImmunsystem? Und was steckt hinter einer Allergie? Zum Tag derImmunologie am 29. April gibt das Telemedizin-Portal Fernarzt.comeinen Überblick über das Gebiet der Immunologie und die wichtigstenFakten zum Thema Unverträglichkeiten und Allergien. Der Jahrestagwird seit 2005 von der European Federation of Immunological Societies(kurz: EFIS) initiiert.Die Immunologie ist als medizinisches Fachgebiet verhältnismäßigwenigen Menschen ein Begriff, begleitet aber besonders Allergiker inihrem Alltag. Dabei spielt die Immunologie auch bei Impfungen undsogar in der Krebsforschung eine zentrale Rolle. Fernarzt gibtdeshalb einen Überblick darüber, wie unser Immunsystem eigentlichfunktioniert, warum es manchmal außer Kontrolle gerät und wieAllergien von Unverträglichkeiten zu unterscheiden sind.Immunsystem: Schutzschild unserer KörpersDas Immunsystem verfügt über eine Vielzahl von Mechanismen, um denKörper vor schädlichen Eindringlingen von außen zu schützen, aberauch um sich körpereigener "entarteter" Zellen zu entledigen.Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Pilze werden vonImmunzellen erkannt, markiert und anschließend beseitigt. Ist dasSystem geschwächt, steigt nicht nur das Risiko von Infektionen,sondern auch bösartiger Mutationen im Körper - zum Beispiel Krebs.Alle Jahre wieder: HeuschnupfenFür viele Patienten spielt die Immunologie besonders im Frühjahreine Rolle, wenn die klassischen Symptome eines Heuschnupfens denersten Pollenflug ankündigen."Auf welche Pollen Menschen allergisch reagieren, ist individuellsehr unterschiedlich", erklärt Dr. Wilcke, ehemaliger Oberarzt undMitglied des medizinischen Beirats von Fernarzt. "Nicht seltenreagieren Menschen sogar auf mehrere Pollenarten. RegionalePollenkalender können hierbei eine große Hilfe sein. Sie gebenAuskunft, wann Allergiker mit welchen Pollen zu rechnen haben."Mythos Zöliakie: Allergie oder Reizdarm-Syndrom?Als Zöliakie wird eine Mischung aus einer allergischer Reaktiongegen Gluten und einer Autoimmungenese mit Ausbildung von Antikörperngegen körpereigene Strukturen bezeichnet. Dabei ist zu unterscheiden,dass Allergien zwar immer Unverträglichkeiten sind,Unverträglichkeiten jedoch nicht immer Allergien.Laut S2k-Leitlinie Zöliakie aus dem Jahr 2014 gaben 13 Prozent derDeutschen an, von einer Zöliakie betroffen zu sein. Die Symptometreten beim Verzehr von glutenhaltigen Lebensmitteln wie Brot, Kuchenoder anderen Weizenprodukten auf. Tatsächlich wurde eineGlutenallergie in Deutschland jedoch nur bei etwa 0,3 Prozent derBevölkerung über eine ärztliche Diagnose festgestellt. EineGlutensensibilität ohne Zöliakie wird heute eher dem Spektrum derReizdarmerkrankungen zugeordnet. Im Gegensatz zu Zöliakie zählt dasReizdarm-Syndrom zu den chronisch-funktionellen Störungen, die häufigüber eine psychosomatische Komponente verfügen und unter anderem mitHilfe von autogenem Training behandelt werden.Das vollständige Factsheet zum Thema Immunologie finden Sie unterhttps://www.fernarzt.com/ratgeber/wissen/immunologie.Über FernarztFernarzt (www.fernarzt.com) ist eine Telemedizin-Plattform, diePatienten an Ärzte vermittelt und anschließend den Bezug von imBehandlungsverhältnis verschriebenen Medikamenten koordiniert.Dadurch ermöglicht Fernarzt Patienten eine schnelle, sichere undkompetente medizinische Versorgung für gängige Krankheitsbilder. DieMission des Unternehmens ist es, ein digitales Angebotbereitzustellen, um Wartezeiten zu überbrücken und den Zugang zumedizinischer Versorgung zu erleichtern. Fernarzt wurde 2017gemeinsam mit der Digital Health-Plattform Heartbeat Labs gegründet.Pressekontakt:Konstanze Pflügerpresse@fernarzt.com0157 806 096 91Original-Content von: Fernarzt, übermittelt durch news aktuell