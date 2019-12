Wenn das Hörverstehen nachlässt: Fünf wissenswerte Tipps bei beginnender Schwerhörigkeit

Mainz (ots) - Erst wird der Fernseher immer lauter gestellt, dann das Smartphoneüberhört, am Ende auch die Türklingel - das Gehör lässt oft unbemerkt nach. Auchhäufiges Nachfragen im Gespräch kann ein Indiz für eine beginnendeSchwerhörigkeit sein, denn Unterhaltungen stellen Menschen mit einer Hörschwächevor besondere Herausforderungen. Miteinander zu sprechen, wird anstrengender,besonders in geräuschvoller Umgebung. Eine Hörminderung zu ignorieren, kannweitreichende Folgen haben. Menschen, die schlecht hören, ziehen sich oftzurück.Soweit muss es nicht kommen. Wenn sich die Zeichen mehren, dass ein Mensch nichtmehr so gut hört, ist es sinnvoll, frühzeitig einen Hörtest zu machen. "VieleMenschen sind sich selbst ihrer Hörschwäche zunächst gar nicht bewusst, denn einHörverlust erfolgt zumeist schleichend. Manche wollen auch lange nichtwahrhaben, dass ihr Gehör nachlässt", erklärt Marianne Frickel,Hörakustiker-Meisterin und Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker (biha)."Dabei ist gutes Hören wichtig und bedeutet Lebensqualität."Was kann man tun, wenn man merkt, dass jemand immer schlechter hört? Fünfwissenswerte Tipps können helfen, um einen Freund oder ein Familienmitglied zumbesseren Hören zu bewegen:1. Schlagen Sie vor, frühzeitig einen Hörtest zu machen. Er verschafft Klarheit.Hörakustiker bieten Hörtests in der Regel kostenfrei und ohne Terminvereinbarungan.2. Was die meisten nicht wissen: Je länger jemand nicht gut hört, desto mehrverlernt er das Hörverstehen. Das muss erst mühsam wieder erlernt werden. Jeeher also ein Hörsystem hilft, umso besser.3. Hörsysteme sind kleine Meisterwerke der Technik, die vom Hörakustiker an dasindividuelle Hören und an die individuellen Anforderungen und Wünsche angepasstwerden.4. Hörsysteme sind längst kleine, smarte, digitale Begleiter. Das Hören wirddurch sie im Alltag viel entspannter. Sie filtern Sprache, regeln störendenUmgebungslärm herunter, lassen sich über das Smartphone steuern und bequem perBluetooth mit dem Telefon, Fernseher oder Multimedia-Anlagen verbinden.5. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen in der Regel ab einem Hörverlustvon 20 Prozent die Kosten für eine Hörsystemversorgung mit aufzahlungsfreien,hochwertigen digitalen Hörsystemen für beide Ohren. Wer ein Gerät mitzusätzlichem Komfort oder einer besonderen Ästhetik wünscht, kann es durch eineprivate Zuzahlung erwerben.Hörakustiker beraten und suchen gemeinsam mit dem Schwerhörigen das passendeHörsystem aus. Sie passen es auf Basis der Hörtests und entsprechend denWünschen und Bedürfnissen ihres Trägers individuell an. Dass dieBeratungsleistung der Hörakustiker sehr gut ist, hat die bundesweit größteVersichertenbefragung durch die gesetzlichen Krankenkassen bestätigt. So sindca. 90 Prozent der befragten Versicherten sehr zufrieden bis zufrieden mit ihrerindividuellen Hörsystemversorgung, und das unabhängig davon, ob sie sich für einHörsystem mit oder ohne private Zuzahlung entschieden haben.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indiziertenSchwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigstengesundheitlichen Problemen. Mit rund 6.600 Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000Hörakustikern versorgt das Hörakustiker-Handwerk bereits ca. 3,7 MillionenMenschen in Deutschland mit qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen.Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen derHörakustiker in Deutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch für diebegleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen und Nachstellungen derHörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisiert er - wenn der gesetzlicheAnspruch besteht - die Kostenübernahme durch die gesetzlichenKrankenversicherungen und steht für Wartung und Reparaturen der Hörsysteme biszu einem gewissen Grad zur Verfügung.Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellem technischen Zubehör. DerHörakustiker verfügt über theoretisches Wissen aus der Akustik, Audiologie,Psychologie und Hörsystemtechnik und über praktische Fertigkeiten zurAudiometrie.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwoch (biha), schwoch@biha.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70547/4473863OTS: Bundesinnung der Hörakustiker KdöROriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell