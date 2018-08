Wenn die Hitze zum Himmel stinkt: So werden üble Gerüche aus dem Gully gestoppt - BILD

Wien/Berlin/Zürich (ots) - Der Hitzesommer hat auchSchattenseiten: Aus vielen Kanälen dringt derzeit penetranterGestank. Schuld daran sind Faulungsprozesse im Abwasser, die durchhohe Temperaturen und Trockenheit gefördert werden. Das UnternehmenVTA hat mit seinen "Geruchskillern" das hartnäckige Problem schon invielen europäischen Städten beseitigt.Rottenbach (OTS) - In zahlreichen Rathäusern laufen momentan dieTelefone heiß: Bürgerinnen und Bürger beschweren sich über Mief ausdem Kanal. Dass es wie nach faulen Eiern stinkt, liegt amSchwefelwasserstoff, der im Kanalnetz entsteht - ausgerechnet imSommer, wenn alle gern im Freien sind. Hitze, kaum Regen, wenigerAbwasser und Sauerstoffmangel in den Leitungen sind die Ursachen.Abhilfe ist zuverlässig machbar: Die Unternehmensgruppe VTAentwickelt innovative Gesamtlösungen gegen das weit verbreiteteProblem. Sie setzen an verschiedenen Stellen im Kanalnetz an,beseitigen vorhandene Gerüche schlagartig oder sorgen dafür, dass derGestank erst gar nicht entsteht. Unterschiedliche Wirkmechanismen aufbiologischer Basis machen nicht nur Schwefelwasserstoff-Gerüchen denGaraus, sondern auch anderen hochgradigen und sogar giftigenStinkbomben.Die "Geruchskiller" sind bereits in zahlreichen europäischenStädten und Gemeinden erfolgreich im Einsatz, wobei VTA in jedemeinzelnen Fall eine individuelle, angepasste Komplettlösungentwickelt. Jedes Projekt wird durch kompetente Techniker betreut.Diese Lösungen aus einer Hand sind hocheffizient und dabei äußersteinfach anzuwenden. Dazu zählt auf Wunsch auch Mess-, Regel- undDosiertechnik, die prompt reagiert, wenn erste Spuren vonSchwefelwasserstoff im Kanalnetz entstehen: Dann wird sofort undvollautomatisch das entsprechende Systemprodukt in den Kanal dosiertund Gestank von Anfang an verhindert."Das vieldiskutierte Thema von Kanal-Gerüchen in den Städten - vorallem im Sommer - ist heutzutage aus wissenschaftlicher undpraktischer Sicht durch kompetente Planung und den gezielten Einsatzvon Technologien leicht in den Griff zu bekommen", erklärt derAbwasserexperte Prof. Dr.-Ing. Matthias Barjenbruch, Leiter desFachgebiets für Siedlungswasserwirtschaft an der TU Berlin."Unsere Lösungen gegen Gerüche aus dem Kanal eignen sich fürkleinere Orte ebenso wie für Großstädte. Sie erweisen sich in derPraxis als hochwirksam, mit geringen Kosten", betontVTA-Geschäftsführer Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger.Über VTA: Die VTA Gruppe mit Sitz in Österreich, Deutschland undder Schweiz ist weltweit im Einsatz für sauberes Wasser und eineintakte Umwelt. Sie ist mit innovativen, nachhaltigen Produkten undTechnologien in mehr als 60 Ländern vertreten und arbeitet mitführenden internationalen Universitäten zusammen. Sie bietetweitreichenden Umweltschutz, der täglich über 150 Millionen Menschensauberes Wasser ermöglicht. Der österreichische "Musterbetrieb" hältderzeit 68 aktive Patente und ist in Österreich die Geschäftsstelledes Deutschen Expertenrates für Umwelttechnik und Infrastruktur(dex). [www.vta.cc] (http://www.vta.cc)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Mag. Philip Lindinger, Leiter Marketing/PRMobil: +43 664 832 33 02, Mail: p.lindinger@vta.ccDaniel Lorenzer, B.A., stellv. Leiter Marketing/PRMobil: +43 664 204 11 44, Mail: d.lorenzer@vta.ccVTA Austria GmbH ? Umweltpark 1 ? 4681 Rottenbach ? AustriaTel: +43 7732 4133-0Web: http://www.vta.ccDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/14235/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: VTA Austria GmbH, übermittelt durch news aktuell